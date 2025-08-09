La grave lesión de Morice Norris suspende un partido de pretemporada en la NFL

WASHINGTON, 9 Ago. (dpa/EP) -

El partido de pretemporada de la National Football League (NFL), la Liga Nacional de Fútbol Americano, entre los Detroit Lions y los Atlanta Falcons terminó antes de tiempo el viernes tras lo que pareció ser una grave lesión del 'safety' de los Lions Morice Norris.

El jugador fue trasladado al hospital tras recibir tratamiento durante unos 20 minutos en el campo de Atlanta después de una colisión con el corredor de los Falcons Nathan Carter en el último cuarto del partido.

Cuando el juego se reanudó con 17-10 a favor de los Lions y poco menos de 15 minutos en el reloj en el último cuarto, los jugadores de ambos equipos dejaron correr el tiempo. Poco después, se reunieron en círculo y parecieron rezar en grupo. A falta de 6:31 minutos, el partido se suspendió oficialmente.

Posteriormente, los Lions dijeron que Norris estaba "en condición estable" y que tenía "sensibilidad y movimiento en todas sus extremidades". "Pasará la noche en observación en el Grady Memorial Hospital de Atlanta", indicaron.

El entrenador de los Lions, Dan Campbell, dijo en una rueda de prensa posterior que Norris "respira, habla... tiene algo de movimiento y ahora le están haciendo más pruebas". Un visiblemente emocionado Campbell dijo que las dos partes "acordaron que simplemente no estaba bien terminar el partido", elogiando al entrenador de los Atlanta Falcons, Raheem Morris. "Ese hombre tiene mucha clase, siempre la ha tenido", apuntó.

La temporada de la NFL comienza en septiembre.