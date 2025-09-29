Grupo Bimbo recauda más de 340.000 rebanadas para el Banco de Alimentos por la X Bimbo Global Race. - GRUPO BIMBO

En su décimo aniversario, ha batido récord de participación en Barcelona y Madrid, y sumó 3 millones de rebanadas a nivel mundial

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Grupo Bimbo ha recaudado 344.192 rebanadas de pan en España que se destinarán al Banco de Alimentos gracias a la participación de decenas de miles de corredores en la décima edición de la Bimbo Global Race, la carrera que se ha celebrado en Madrid, Barcelona y otras cerca de 30 grandes ciudades de todo el mundo.

Los más de 17.200 corredores que se sumaron a la cita en Barcelona y Madrid han permitido superar los registros del año anterior. La donación total es el resultado del aporte por la marca Bimbo de 20 rebanadas de pan por cada persona inscrita en la carrera de forma presencial y 2 por cada participante online.

De este modo, la Cursa de la Mercè Bimbo Global Race de Barcelona ha sumado un total de 290.000 rebanadas gracias a los 14.500 participantes, mientras que la Carrera Menudos Corazones Bimbo Global Race de Madrid ha alcanzado las 54.000 rebanadas gracias a los 2.700 corredores.

Estas cifras, que se suman a la recaudación a nivel mundial de más de 3 millones de rebanadas, refuerzan el propósito de Grupo Bimbo de "alimentar un mundo mejor".

La recaudación íntegra de las inscripciones en Barcelona este año se ha destinado a la Fundación Alzheimer Catalunya, mientras que en Madrid, Eventsthinker ha destinado parte de la recaudación a apoyar la labor de la Fundación Menudos Corazones en beneficio de niños y niñas con cardiopatías congénitas.

"Estamos inmensamente orgullosos de la respuesta que hemos tenido en esta edición de la Bimbo Global Race. El hecho de haber batido récords de participación en Barcelona y Madrid en un año tan especial como nuestro décimo aniversario, demuestra la fuerza de la unión para generar un impacto social significativo. El compromiso de cada corredor es un reflejo de que el deporte no solo fomenta un estilo de vida saludable, sino que también es una poderosa herramienta de transformación social", afirmó la directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en Bimbo EMEA, Olga Martínez.

En Madrid y Barcelona los participantes pudieron compartir la Sandwich Party, un punto de encuentro para celebrar el éxito de la jornada con música, animación y actividades para toda la familia. En esta fiesta post carrera, se ofrecieron también sandwichs a todos los corredores y varios juegos para los más pequeños.

La Bimbo Global Race se ha celebrado de manera simultánea en 34 ciudades del mundo. Desde sus inicios, la compañía ha donado más de 23 millones de rebanadas de pan, sumando a la lucha para ayudar a quienes más lo necesitan en las comunidades donde opera.