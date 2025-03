Guerrero, García y Ben hacen brillar al 1.500 español en el arranque del Mundial de Nankín

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El arranque del Campeonato del Mundo de Atletismo en Pista Cubierta que se está disputando en Nankín (China) trajo buenas noticias para el atletismo español que metió a Mariano García, Adrián Ben y Esther Guerrero como sus primeros finalistas, todos ellos en los 1.500 metros.

El mediofondo nacional mostró su nivel competitivo en el estreno de la cita mundialista de la ahora denominada Short Track e hizo pleno de finalistas, con García y Guerrero de forma directa, y con un valiente Ben teniendo que esperar en la 'silla caliente' para comprobar su crono era el más rápido del resto y que podría pelear por las medallas.

El primer puesto de finalista para la selección española fue mérito de la veterana Esther Guerrero. La gerundense, capitana del equipo, se clasificó para su segunda final mundialista 'indoor' y lo hizo con solvencia, finalizando tercera de su serie con un crono de 4:09.90, el tercero más rápido de las finalistas del domingo.

"Yo feliz, me he encontrado muy bien. Creo que la carrera se me ha pasado súperrápido porque iba adelante, me han intentado pasar y de repente faltaban dos vueltas y tenía mucha fuerza. Me he encontrado bien, quería intentar correr rápida las últimas tres vueltas porque en el Europeo no pude y me quedé con ganas de saber lo que pasaría. El domingo tengo una oportunidad de descubrirlo, tengo 48 horas y las voy a disfrutar", señaló la catalana a la RFEA.

Y el pleno en la distancia lo confirmaron los dos representantes masculinos, Adrián Ben y Mariano García, pese a la dificultad que entrañaba meterse en la pelea por las medallas ya que sólo pasaban los dos primeros de cada una de las series y sólo un atleta más por tiempos.

Esta condición fue la que dio el billete al gallego, valiente en la primera serie, la más rápida de la jornada. El español quiso tomar la iniciativa y ponerse en cabeza en las últimas vueltas, y peleó hasta la recta final por uno de los puestos directos, que se le escapó por un escaso margen.

El atleta de Vivero logró su mejor marca personal con 3:36.95 para acabar tercero, a dos centésimas de la segunda plaza del estadounidense Samuel Prakel y a 35 del ganador de la serie, el británico Neil Gourley. A partir de ahí, le tocó esperar otras tres carreras más para saber su suerte, pero ninguna de ellas fue más rápida y al final el suspense tuvo final feliz y se pudo unir a un buen Mariano García.

El murciano, que se había quedado fuera de la final de los 800 metros del Europeo de hace dos semanas, demostró buen nivel en su lentísima serie, en la que fue el mejor. El campeón del mundo de 800 metros en pista cubierta en 2022 dominó con autoridad y se impuso con un crono de 4:02.68.

"Al paso del 800, casi el 1000, he tirado para adelante y me he colocado segundo o tercero que es lo que tenía planteado sin cambiar fuerte y guardándome balas para esa última vuelta que iban a venir como locos. He aprovechado mi velocidad y he acabado fuerte. Esperamos disfrutar de la final hispana contra Jakob (Ingebrigtsen)", apuntó Mariano García.

Por su parte, Adrián Ben estaba "contentísimo" por haberse metido en la final después de haber tenido "un poco el bajón" al ver que se había quedado fuera por dos centésimas, aunque con la alegría de haber hecho "la mejor carrera" en 1.500 con su mejor marca personal y "un premio a la valentía".

"No he mirado ningún tipo de tiempos, he corrido fácil, tranquilo e intentar gastar la bala que tenía cuando la carrera se ha puesto rápida. La parte mala ha venido cuando el americano me ha visto pasar por dentro a falta de 100 metros y me he frenado completamente y creía que mi carrera se había terminado ahí", confesó.

También hubo buenas noticias en el 800 metros, donde hubo otro pleno, aunque en este caso para pasar a las semifinales gracias a Lorea Ibarzabal, que pasó como tercera de su serie y por una "bendita centésima", como ella misma reconoció, de ventaja sobre la cuarta, el joven Elvin Josué Canales y el veterano Álvaro de Arriba, que se quitó el sabor amargo del Europeo. Todos ellos se clasificaron de forma directa.

A las semifinales también llegó el joven velocista Guillem Crespí, que pasó el primer corte de los 60 metros (6.67), pero no pudo con el penúltimo previo a la final (6.64), mientras que Manuel Guiijarro, el primer español en competir en Nankín, y Marcos Ruiz, cayeron eliminados a las primeras de cambio en los 400 m y en el triple salto.

La primera jornada del Mundial coronó a los primeros campeones en la cita. El italiano Andy Díaz se impuso en el triple salto con la mejor marca mundial del año (17.80 m), el surcoreano Sanghyeok Woo en el salto de altura (2,31 m), el británico Jeremiah Azu en los 60 m (6.49), la canadiense Sarah Mitton en peso (20.48 m) y la finlandesa Saga Vanninen en pentatlón.