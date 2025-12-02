Archivo - Helly Hansen e investigadores del Ártico desarrollan una parka para afrontar el frío polar. - HH - Archivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa especializada en prendas para la náutica y esquí Helly Hansen ha desarrollado, junto a investigadores del Ártico, una parka con la que afrontar el frío polar y los entornos más duros aprendiendo de las duras condiciones en las que trabajan los científicos, que está incluida en su colección 'Arctic Patrol' para la temporada de otoño-invierno.

Lanzado este otoño, el nuevo Arctic Patrol Down Parka, ya disponible, ofrece calor ligero en un diseño duradero, proporcionando la máxima protección y comodidad incluso en temperaturas frías. Fue desarrollado en estrecha colaboración con glaciólogos e investigadores de The Greenland Project.

Al asociarse con el equipo de científicos del Ártico, los diseñadores de Helly Hansen entendieron que necesitaban una parka que pudiera mantenerlos calientes y cómodos, especialmente durante los niveles más bajos de actividad.

Aunque parte de su expedición requiere esfuerzo físico y movimiento, el trabajo de los investigadores a menudo es sedentario, ya que necesitan sentarse durante largos períodos de tiempo para recoger mediciones y examinar el hielo en los glaciares.

Con este conocimiento y visión, Helly Hansen diseñó la Arctic Patrol Down Parka, una parka ligera, cálida y duradera que proporciona el más alto nivel de protección incluso en los climas más fríos.

Hecha para un calor extremo, la nueva parka cuenta con HyperDry resistente al agua de Allied, especialmente tratado para repeler el agua por lo que la chaqueta se mantiene caliente incluso en condiciones húmedas.

Cuando el aislamiento entra en contacto con el agua, el plumón a menudo se moja, lo que reduce la capacidad de retener el calor. Utilizando el HyperDry Water Resistant Down de Allied, el aislamiento del Arctic Patrol Down Parka es hidrofóbico, proporcionando la máxima calidez en una variedad de condiciones climáticas.

Para mayor calidez, la parka cuenta con un forro extraíble de piel sintética en la capucha para ofrecer protección en condiciones especialmente nevadas y ventosas, que también se puede quitar cuando no es necesario.

Además, cada característica de esta nueva parka está hecha a medida, ya que los diseñadores de Helly Hansen aprovecharon la experiencia y el 'feedback' de los científicos del Ártico para refinar cada detalle. Con bolsillos estratégicamente colocados y cremalleras laterales, el usuario puede usar un arnés mientras todavía lleva la parka, y los grandes lazos en los bolsillos permiten un fácil acceso mientras usa guantes.

Para mayor durabilidad, la parka está fabricada con tejido de refuerzo Cordura, que fue apreciado por los investigadores profesionales que no tuvieron que preocuparse por el calor reducido o la protección debido a desgarros o rasgaduras.

Las características adicionales incluyen un frente completo 2-way cremallera con solapa doble, dentro de los bolsillos de almacenamiento, y un dobladillo ajustable, capucha y puños para la comodidad y el calor personalizable.

Antes de su lanzamiento en el otoño-invierno de 2025, la Arctic Patrol Down Parka ha logrado el Premio ISPO líder, así como el prestigioso Red Dot Design Award. Ambos premios son evaluados por un jurado internacional de expertos, ya que el ISPO Award reconoce los productos más innovadores en la industria del deporte, mientras que el Red Dot se ha convertido en un sello reconocido a nivel mundial por su excelente calidad de diseño.