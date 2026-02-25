Heraskevych cree que "la gente ya no es consciente de lo que ocurre en Ucrania"

Vladyslav Heraskevych atiende a los medios de comunicación - Peter Kneffel/dpa

BERLÍN 25 Feb. (dpa/EP) -

El piloto ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, que no pudo competir en los pasados Juegos Olímpicos de Invierno por su negativa a no llevar un casco con imágenes de deportistas de su país fallecidos por ataques de Rusia, pide

"Existe una cierta fatiga bélica y las noticias sobre Ucrania ya no son prioritarias. La gente ya no es consciente de lo que ocurre aquí cada día", declaró Heraskevych en una entrevista con la cadena alemana 'ZDF'.

El deportista fue descalificado de los Juegos de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) después de negarse a competir sin el casco que llevaba imágenes de más de 20 deportistas que han muerto en la guerra de Rusia en Ucrania y que no tenía el visto bueno del Comité Olímpico Internacional (COI). Su recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) fue desestimado.

Ahora, se encuentra actualmente de vuelta en su casa, en Kiev. "Siempre me alegro cuando estoy en casa. Hay muchos lugares bonitos en el mundo, pero el hogar es el hogar", afirmó Heraskevych que, pesar del frío y de que la calefacción se estropea constantemente, "se siente cálido" cuando está en casa.