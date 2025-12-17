Hexagon Cup, 54 y la Federación Internacional de Pádel crean el primer circuito oficial por equipos. - STUART C. WILSON

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El torneo de pádel por equipos Hexagon Cup, creado en 2024, ha anunciado este miércoles su alianza con '54', la agencia global de deporte y entretenimiento responsable de la creación de LIV Golf, y la Federación Internacional de Pádel (FIP) para crear la Hexagon World Series, el circuito que unificará el calendario junto al Cupra FIP Tour y Premier Padel.

En virtud de este acuerdo, 54 invertirá y se asociará con Hexagon Cup para expandir el proyecto a este nuevo circuito global por equipos, que se convertirá en el primer circuito de pádel por equipos gobernado por FIP y plenamente integrada en la pirámide federativa del pádel.

El acuerdo posiciona a Hexagon World Series como el circuito global oficial por equipos, gobernado por la FIP e integrado plenamente en el calendario oficial de la FIP. La Hexagon World Series incorporará múltiples eventos al año en nuevas localizaciones internacionales.

Esta expansión abrirá nuevas oportunidades comerciales para aficionados, jugadores y socios, al tiempo que refuerza el ecosistema global de FIP y el sueño olímpico, junto a los circuitos existentes y la gobernanza de FIP.

El nuevo circuito complementará a Premier Padel, el circuito profesional insignia de FIP para parejas individuales, crea nuevo valor dentro de una estructura comercial totalmente integrada. Premier Padel y la Hexagon World Series formarán el circuito profesional global para las mejores parejas del mundo y una competición innovadora por equipos, ambos bajo la gobernanza de FIP.

Los detalles del nuevo formato de competición, los equipos, el calendario de eventos y las ciudades anfitrionas a nivel mundial se darán a conocer en 2026.

La inversión de 54 supone también el cierre de una ronda internacional de financiación para Hexagon Cup, respaldada por un grupo de inversores globales como PadelPark India, el operador británico Padel Hub, el operador estadounidense Epic Padel, así como fondos de inversión y plataformas como Players Fund (Reino Unido) y LinkinFirm (Brasil), junto a otros socios estratégicos de México, España, Estados Unidos y Oriente Medio.

Para Enrique Buenaventura, fundador de Hexagon Cup, esta alianza marca un "nuevo capítulo" en la historia del pádel. "Junto a 54, FIP y el apoyo, así como la fantástica relación, con Premier Padel, construiremos el primer circuito global por equipos verdaderamente internacional, ampliando la visión de la Hexagon Cup y creando algo nunca visto antes en nuestro deporte. Nuestra misión es ayudar a que el pádel crezca en todo el mundo, generar nuevas oportunidades comerciales y contribuir de manera decisiva a su camino olímpico", comentó.

Por su parte, el presidente de Federación Internacional de Pádel, Luigi Carraro, declaró que la misión de la FIP es desarrollar y hacer crecer el pádel en todos los niveles de la pirámide, desde la base y la participación amateur hasta la élite profesional, en todo el mundo.

"El lanzamiento de la Hexagon World Series refuerza, consolida y estabiliza aún más nuestro ecosistema con las competiciones más prestigiosas del deporte. Juntos, garantizaremos que el pádel siga creciendo con profesionalidad, visibilidad global y una estructura colaborativa, trabajando con todos los actores reconocidos del pádel y del deporte mundial, impulsando el éxito a largo plazo del pádel a escala internacional", dijo Carraro.