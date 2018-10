Husillos: "La final va a ser otra historia"

Publicado 02/03/2018 22:55:27 CET

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Óscar Husillos se mostró "muy feliz" tras conseguir el pase a la final de los 400 metros del Mundial en pista cubierta y aseguró que este sábado, en la pelea por las medallas, será "otra historia".

"Me he sentido muy bien. Es verdad que no sabía cómo iba a reaccionar el cuerpo, pero sabía que si tenía la calle libre tenía la carrera ganada", dijo el palentino, récord de España de la distancia gracias a sus 45 segundos y 69 centésimas.

"Bienvenido sea ese récord de España y a pensar ya en la final. Está claro que va a ser otra historia", dijo en declaraciones a Teledeporte. "La cabeza será básica en la final. Pueden pasar muchas cosas, pero lo importante es que tengamos esa calle libre para coger la cabeza", sentenció.