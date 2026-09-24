Iberdrola homenajea al equipo nacional de rítmica por su oro mundial y clasificarse para Los Ángeles 2028

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, ha recibido a la selección española de gimnasia rítmica por su oro mundial y lograr la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. - IBERDROLA

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, ha recibido a las integrantes del conjunto nacional de gimnasia rítmica para felicitarles por la conquista del oro en el Campeonato del Mundo de Frankfurt 2026, un éxito que llega 35 años después del último título mundial español y que asegura la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Al acto han asistido el presidente de la Real Federación Española de Gimnasia, Jesús Carballo; la capitana del conjunto nacional, Inés Bergua; y las gimnastas Salma Solaun, Andrea Fernández, Andrea Corral, Marina Cortelles y Lucía Muñoz, además de la seleccionadora nacional, Ana Pelaz.

Durante el encuentro, Galán felicitó a las deportistas, al cuerpo técnico y a la federación por un logro construido sobre el "esfuerzo", el "compromiso" y la "capacidad de superación". También destacó que el conjunto español es un ejemplo de cómo la perseverancia, el trabajo en equipo y la confianza en un objetivo común permiten alcanzar metas extraordinarias e inspirar a nuevas generaciones de deportistas.

Asimismo, Ignacio Galán anunció que Iberdrola equipará al conjunto nacional con los maillots para competir en los Juegos de Los Ángeles, en 2028. El presidente ejecutivo de Iberdrola destacó que la compañía quiere acompañar a estas deportistas también en ese desafío olímpico y formar parte de una nueva página de la historia de la gimnasia rítmica española.

Con esta iniciativa, Iberdrola se convierte en la primera empresa en España que impulsa la creación y entrega de los maillots de competición a las gimnastas.

La relación entre Iberdrola y el conjunto nacional de gimnasia rítmica es fruto del apoyo continuado que la compañía presta desde hace años a esta disciplina y al deporte femenino. La capitana, Inés Bergua, forma parte del programa Embajadoras Iberdrola, mientras que la seleccionadora nacional, Alejandra Quereda, fue embajadora de la compañía durante su etapa como deportista en activo.

El título de 2026 culmina la progresión de una generación que se ha consolidado entre las mejores del mundo. En Frankfurt, España conquistó el oro en el concurso general y la plata en el ejercicio de aros y mazas, ampliando una trayectoria de éxitos que incluye también tres oros en el Campeonato de Europa de 2026, en las modalidades 'all-around', cinco pelotas y mixto.

Un año antes ya había subido al podio mundial con dos bronces y dominado el Europeo con otros tres oros. Las propias gimnastas se identifican como el 'Ave Fénix' porque supieron resurgir tras quedarse lejos de los objetivos marcados en los Juegos de Paris 2024. Apenas dos años después, han firmado una temporada excepcional, coronada con el oro mundial en Frankfurt y la clasificación olímpica.

PIONERA EN LA APUESTA POR EL DEPORTE FEMENINO

Iberdrola es un referente en el impulso del deporte femenino en España, un ámbito en el que abrió camino hace ya más de una década. Actualmente respalda 35 federaciones nacionales, da nombre a más de 100 competiciones y apoya a más de 800.000 deportistas federadas a través de sus acuerdos con las distintas federaciones.

Además, mediante el programa Embajadoras Iberdrola reúne a 35 deportistas de élite para promover el reconocimiento social de la mujer en el deporte.