Ibiza acogerá una de las cuatro etapas de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas 2026

La temporada de la Copa Mundial de 2026 de aguas abiertas comenzará en Somabay, Egipto - WORLD AQUATICS

La cita balear será la segunda parada del circuito, que recorrerá Egipto, Italia y Portugal en su 20ª edición

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La isla de Ibiza volverá a ser protagonista del calendario internacional de la Copa del Mundo de Natación en Aguas Abiertas 2026, que alcanzará su vigésima edición y contará con cuatro pruebas repartidas entre África y Europa, según anunció este lunes World Aquatics.

El circuito se abrirá el 27 y 28 de marzo en Somabay (Egipto), antes de recalar en Ibiza el 24 y 25 de abril, para continuar por el Golfo Aranci (Italia), del 1 al 2 de mayo, y se cerrará en Setúbal (Portugal), del 20 al 21 de junio.

Ibiza repetirá como sede tras su exitoso debut en la edición anterior, en la que se estrenó la prueba del 'Knockout Sprint' de 3 kilómetros, una modalidad más corta y explosiva que debutó en categoría absoluta en el Mundial de Singapur.

En aquella ocasión, la cita dejó un gran sabor de boca al equipo español, con la nadadora Ángela Martínez Guillén logrando su primer podio internacional y la primera victoria española en una Copa del Mundo de aguas abiertas, al imponerse en la prueba femenina de 10 kilómetros.

World Aquatics destacó en un comunicado que el regreso del circuito a Ibiza supone la consolidación de España como sede de referencia para la natación en aguas abiertas, casi dos décadas después de que Sevilla acogiera la última prueba del circuito en 2007.

La Copa del Mundo de Aguas Abiertas 2026 ofrecerá cuatro fines de semana de competición en entornos naturales muy diversos, desde el Mar Rojo al Atlántico, antes de dar paso a la nueva temporada 2027, que arrancará en octubre y servirá de antesala al Mundial de Budapest 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.