Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, recibe y felicita a la atleta María Pérez por sus dos oros en Tokio

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de 'Iberdrola', Ignacio Galán, recibió este lunes en Torre Iberdrola, sede social de la compañía en Bilbao, a la atleta española María Pérez para felicitarla en persona por haber hecho historia en el Mundial de Atletismo de Tokio al conseguir de nuevo los oros en las pruebas de 20 y 35 kilómetros marcha.

"Con sus cuatro títulos mundiales -una conquista sin precedentes en el atletismo femenino y masculino de nuestro país-, la granadina se ha consolidado como la mejor atleta española de todos los tiempos, tanto por su palmarés como por su impacto en la historia del deporte nacional", remarcó 'Iberdrola' en nota de prensa.

La marchadora de Orce es una de las integrantes del programa 'Embajadoras Iberdrola, compuesto por 35 deportistas y referentes que fomentan la visibilidad y el liderazgo femenino en el ámbito deportivo y a las que la compañía energética busca dar la mayor difusión posible en medios de comunicación y redes sociales.

"Sentimos un profundo orgullo y admiración por deportistas como María, que con su esfuerzo, sacrificio y compromiso representan lo mejor del deporte español. Su ejemplo inspira a miles de personas y demuestra que el talento, cuando se acompaña de perseverancia, no tiene límites", remarcó Ignacio Galán.

El presidente de 'Iberdrola' aseguró que para la compañía "es un honor contar con aliadas" como la andaluza "en la promoción de la igualdad y la visibilidad de las mujeres en el ámbito deportivo". "Su éxito en Tokio es también un triunfo colectivo por los valores que compartimos: superación, trabajo en equipo y pasión por lo que hacemos", sentenció.

Por su parte, María Pérez agradeció a 'Iberdrola' "por su apoyo incondicional", que considera "esencial" en su carrera deportiva, y también "por su compromiso con el deporte femenino". "Para mí es un honor ser embajadora de este gran proyecto. Además, formar parte del Jurado de Honor de los 'Premios Iberdrola Supera' es un paso más en esta relación, en un momento muy especial para el atletismo español. Para mí es un orgullo compartir valores que impulsan el talento y dan visibilidad a las mujeres en el deporte", expresó.

Desde 2016, 'Iberdrola' es una de las principales impulsoras del deporte practicado por mujeres. Actualmente, apoya, a través de su patrocinio, a 35 federaciones nacionales y da nombre a más de 100 competiciones, y con su compromiso en estos nueve años, ha contribuido a que el número de integrantes femeninas de estas federaciones se haya incrementado más de un 80 por ciento, hasta rozar las 820.000.

Además, la compañía entrega cada año los 'Premios Iberdrola Supera' para reconocer y dar visibilidad a los mejores proyectos puestos en marcha en España en favor de la igualdad de género a través de la práctica deportiva. Estos galardones, dotados con 50.000 para cada ganador de cada una de las categorías.

El impulso de la eléctrica también se extiende al deporte paralímpico y colabora desde su creación en 2005 con el Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP) del Comité Paralímpico Español (CPE) con el objetivo de proporcionar a los deportistas españoles las mejores condiciones para llevar a cabo su preparación y afrontar con garantías de éxito la participación en todas las competiciones.

Asimismo, 'Iberdrola', a través de su Fundación en España y junto al CPE, pone a disposición de los deportistas paralímpicos beneficiarios del Plan ADOP becas para formación universitaria y de postgrado. Este convenio de colaboración pretende facilitar la capacitación profesional del deportista de cara a su futura integración laboral, una vez finalizada su carrera.

Por último, 'Iberdrola' también es una de las empresas colaboradoras con el programa 'Universo Mujer', una iniciativa integral para el desarrollo y la evolución de la mujer en la sociedad que pone en marcha actuaciones que contribuyan a la transformación social a través de los valores del deporte femenino.