El II Congreso Nacional Red de Líderes en Pamplona impulsa un deporte español con más mujeres en la toma de decisiones

El II Congreso Nacional Red de Líderes impulsa un deporte español con más mujeres en la toma de decisiones. - ADESP

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso Nacional Red de Líderes, organizado en Pamplona por la Asociación del Deporte Español (ADESP), la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Gobierno de Navarra, un espacio para impulsar la participación de las mujeres en los puestos ejecutivos y directivos del deporte nacional.

Durante las dos jornadas, deportistas, directivas de Federaciones, ejecutivas, profesionales del sector y directores generales de Deporte de Comunidades y Ciudades Autónomas, según un comunicado, compartieron "experiencias, herramientas y estrategias para acelerar el acceso de las mujeres a los espacios de decisión", abordando cuestiones como el liderazgo y el buen gobierno, la salud mental o la innovación aplicada al deporte.

La cita reunió a la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el Secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, participando en la inauguración del congreso junto al presidente de ADESP, José Hidalgo; el presidente de la Fundación Deporte Joven del CSD, Aitor Canibe; y la Consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola; además de las exdeportistas Almudena Cid, Jennifer Pareja o Theresa Zabell, que desarrollan en la actualidad roles ejecutivos.

La consejera subrayó "la importancia de la visibilización de la mujer en el deporte y en generar referentes". "Precisamente una de las grandes fortalezas de este congreso ha sido sumar esfuerzos, compartir experiencias, dialogar sobre las dificultades y también sobre los éxitos que pueden servir de modelos a imitar", apuntó.

Por su parte, Hidalgo destacó que este encuentro "quiere ser mucho más que un simple congreso", porque "pretende generar herramientas, conexiones y referentes que ayuden a transformar las organizaciones deportivas". "Queremos seguir generando oportunidades reales para que más mujeres se conecten, se formen y accedan a puestos de responsabilidad en el deporte", dijo.