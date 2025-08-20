Iker Pajares, Edmon López, Iván Pérez y Marta Domínguez avanzan a octavos de final en el Campeonato de Europa de squash

Hugo Lafuente, Cristina Gómez, Noa Romero y Sofía Mateos cayeron en dieciseisavos

Los jugadores españoles Iker Pajares, Edmon López, Iván Pérez y Marta Domínguez han avanzado este miércoles a los octavos de final del Campeonato de Europa individual de squash, que se está disputando en Chartres (Francia), mientras que sus competriotas Hugo Lafuente, Cristina Gómez, Noa Romero y Sofía Mateos han caído en dieciseisavos.

En el torneo masculino, Pajares venció en dieciseisavos al austriaco Daniel Lutz por 11-5, 11-6 y 11-8 en 39 minutos, y en la misma ronda López ganó al alemán Jan Wipperfürth por 11-5, 11-9 y 11-6 en 29 minutos y Pérez batió al húngaro Daniel Simon por 11-7, 11-3 y 11-1 en solo 10 minutos.

Mientras tanto, Lafuente tenía peor ranking y debía afrontar unos treintaidosavos de final que superó por la retirada prematura de su rival luxemburgués Amir Samimi. Sin embargo, luego cayó frente al checo Jakub Solnicky en dieciseisavos por 11-8, 11-6 y 11-1 en 42 minutos.

En el torneo femenino, Domínguez ganó a la neerlandesa Elcke Mols por 11-4, 11-2 y 11-2 en 17 minutos. No obstante, los dieciseisavos cribaron a Gómez por perder contra la inglesa Olivia Besant (12-10, 11-5, 9-11 y 11-3), a Romero por caer frente a la suiza Ambre Allinckx (11-7, 11-3 y 11-1) y a Mateos por ceder ante la húngara Hannah Chukwu (11-3, 11-6 y 11-5).