Ilia Topuria: "Mi sueño no es ser un campeón más, quiero ser una leyenda"

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El luchador español Ilia Topuria explicó que su "sueño" no era ser "un campeón más", sino que quiere "dejar huella" en las artes marciales mixtas y "ser una leyenda", al mismo tiempo que apuntó al evento de Abu Dabi en octubre como posible fecha para su próxima pelea como poseedor del cinturón del peso pluma de la UFC.

"La historia ya está escrita, mi sueño no fue ser un campeón más, quiero dejar huella, ser una leyenda", aseguró el luchador a preguntas de los medios de comunicación durante la presentación de su película ‘Topuria Matador’, que se estrena el próximo 19 de septiembre.

En el filme se puede ver a un Ilia Topuria consciente de que "siempre se puede mejorar". "La búsqueda de esa perfección me ha traído hasta aquí. Quiero seguir con la misma filosofía, con los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas", indicó el vigente campeón del mundo de peso pluma.

El afincado en Alicante noqueó al australiano Alexander Volkanovski el pasado 17 de febrero, tumbando a su rival en el segundo asalto. Y ya busca rival para defender el título, con el estadounidense Max Holloway, campeón de la categoría desde junio de 2017 a diciembre de 2019, como gran candidato.

Sin embargo, la pelea sigue sin fecha, y el español apunta directamente a su rival. "Estoy preparado para cuando me den la fecha, es él el que pone excusas. Hay muchos otros nombres que sí quieren pelear... Estoy listo para cuando me llame", expresó.

"Apunto a pelear en Abu Dabi por el horario, porque sería ‘prime time’ de España", confesó Topuria sobre su próxima pelea, refiriéndose al evento del 26 de octubre, aunque no descarta Las Vegas también a final de año. "Espero que finalmente alguien dé el paso y afronte el reto", deseó.

Tampoco rehuyó el deseado evento en España, ya que el mismo Topuria habló de este 2024 como posibilidad para pelear delante de los aficionados españoles. "La pelea en 2025 en el Santiago Bernabéu es un sueño hecho realidad", confirmó.

Además, el español admitió que, como se ve en la película, su hermano Aleksandre es "un pilar superimportante" en su carrera. "Lo quiero con todo mi corazón, y es la pieza fundamental en mi equipo. Me conoce tanto y a un nivel tan profundo...", manifestó.

"En los recortes de peso no hay atajos, son mi problema siempre, pero no la preparación. Mi vida es como un campamento eterno, no lo hago porque nadie me toque la puerta", concluyó sobre sus preparaciones para los combates.