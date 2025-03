Imane Khelif: "Las políticas transgénero de Trump ni me conciernen ni me intimidan"

LONDRES 19 Mar. (PA Media/dpa/EP) -

La boxeadora argelina Imane Khelif asegura que las políticas contra las deportistas transgénero que quiere ejecutar el presidente de los Estados Unidos, no le "intimidan" y reitera que no tiene "nada que ocultar" y que todas la polémicas sobre su género han comenzado en cuanto empezó a "cosechar éxitos".

La púgil de 25 años ganó la medalla de oro en Paris 2024 en medio de la polémica sobre su género junto a la taiwanesa Lin Yu Ting, después de que ambas no hubieran podido competir en el Mundial anterior por esta cuestión. En el debate contribuyeron, además de Trump, figuras reconocidas como el empresario estadounidense Elon Musk o la escritora JK Rowling, autora de Harry Potter.

"Le daré una respuesta directa: el presidente de los Estados Unidos emitió una decisión relacionada con las políticas transgénero en Estados Unidos. Yo no soy transexual, esto no me concierne y no me intimida. Esa es mi respuesta", aseveró Khelif en una entrevista a la cadena ITV' que será emitida este miércoles.

La deportista africana, previamente, había dejado claro que tenía previsto defender su oro en Los Angeles 2028. "Una segunda medalla de oro, por supuesto. En Estados Unidos, Los Angeles", aseguró la boxeadora, que confesó que estaba "profundamente afectada mentalmente" por la "gran campaña mediática" que la rodeaba y que su madre acudía al hospital casi a diario, ya que su familia compartía la peor parte de los ataques.

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha decidido desestimar los análisis de sangre que habían llevado a la Asociación Internacional de Boxeo, a la que el organismo con sede en Lausana (Suiza) ha retirado la gobernanza sobre este deporte, a descalificar a Khelif de los Campeonatos del Mundo de 2023.

"Como decimos en Argelia, quien no tiene nada que ocultar no debe tener miedo. La verdad quedó clara en los Juegos Olímpicos de París: se destapó la injusticia y, más tarde, el Comité Olímpico reconoció la verdad en París", subrayó.

Khelif dejó claro que se ve "como una chica, como cualquier otra chica". "Nací niña, crecí niña y he vivido toda mi vida como tal", añadió al respecto. "He competido en muchos torneos, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio y otras grandes competiciones, así como en cuatro Campeonatos del Mundo. Todos ellos tuvieron lugar antes de que empezara a ganar y a conseguir títulos, pero en cuanto empecé a cosechar éxitos, empezaron las campañas contra mí", remarcó.