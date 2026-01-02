Imputado el conductor del coche en el que murieron los amigos del boxeador Anthony Joshua

Archivo - Anthony Joshua, durante un evento promocional. - Nick Potts/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conductor del coche en el que fallecieron el pasado lunes dos amigos del boxeador británico Anthony Joshua, tras un accidente de tráfico en Nigeria, ha sido imputado en el marco de una investigación donde ya se sospechaba del exceso de velocidad como causa, según ha confirmado la Policía del estado de Ogun.

Sina Ghami y Latif 'Latz' Ayodele murieron después de que el vehículo en el que viajaban junto a Joshua chocara contra un camión parado en una carretera principal cerca de Lagos, capital del país. Pese a la gravedad del accidente, el púgil no sufrió heridas de consideración y fue dado de alta el miércoles, según declaró el comisario policial Gbenga Omotoso.

Así, la Comandancia de Policía del estado de Ogun confirmó este viernes desde la red social X que Adeniyi Mobolaji Kayode, varón de 46 años, había sido imputado ante el Tribunal de Magistrados de Sagamu y, además, que el caso se había aplazado hasta el 20 de enero. No se dieron más detalles sobre los cargos presentados contra el conductor.

Además de ser amigos desde hace mucho tiempo de Joshua, Ghami actuaba como su entrenador de fuerza y acondicionamiento, mientras que Ayodele era entrenador. Nacido en Watford y de padres nigerianos, Joshua se encontraba de vacaciones en Nigeria tras su victoria del pasado 19 de diciembre sobre el popular 'youtuber' Jake Paul en Miami (EE.UU.).

Eddie Hearn, promotor del púgil de 36 años desde que se hizo profesional y ganase el oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, expresó sus condolencias. "Descansad en paz Latz y Sina. Echaremos mucho de menos vuestra energía y lealtad, entre otras muchas grandes cualidades. Rezando por fortaleza y guía para toda su familia, amigos y por supuesto AJ durante este momento tan difícil", publicó en Instagram.