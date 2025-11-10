Imputados dos jugadores de los Guardians de la MLB en una investigación sobre apuestas deportivas

NUEVA YORK 10 Nov. (dpa/EP) -

Dos lanzadores de los Cleveland Guardians han sido imputados por su presunta implicación en una trama ilegal para amañar apuestas sobre los lanzamientos efectuados en los partidos de la Major League Baseball (MLB), según informó este domingo la fiscalía de Nueva York.

"Luis Leandro Ortiz y Emmanuel Clase de la Cruz presuntamente amañaban sus lanzamientos en partidos de béisbol profesional para que un círculo interno, y ocasionalmente ellos mismos, pudieran cobrar tranquilamente sus ganancias", dijo Christopher Raia, del FBI.

Por su parte, Joseph Nocella, miembro de la fiscalía del distrito este de Nueva York, apuntó que Clase y Ortiz se ganaron la "confianza" de los jugadors para amañar los lanzamientos. "Al hacerlo, los acusados privaron a los Cleveland Guardians y a la Major League Baseball de sus servicios honestos. Defraudaron a las plataformas de apuestas en línea donde se realizaron las apuestas y traicionaron el pasatiempo de Estados Unidos", advirtió.

Los fiscales alegan que, desde aproximadamente mayo de 2023, Clase, en la franquicia de Cleveland desde 2021, "acordó con apostadores deportivos corruptos amañar apuestas de proposición -o apuestas 'prop'- sobre lanzamientos particulares que lanzó", según una declaración del domingo, mientras que de Ortiz, lanzador titular que fue adquirido por los Guardians en diciembre de 2024, "se unió al esquema criminal" alrededor de junio de 2025.

La MLB puso a Clase y Ortiz de baja en julio en medio de una investigación de la liga sobre apuestas deportivas. Ortiz fue detenido el domingo en Boston, mientras que Clase no se encuentra actualmente bajo custodia estadounidense.

"La MLB se puso en contacto con las fuerzas del orden federales al inicio de su investigación y ha cooperado plenamente durante todo el proceso. Somos conscientes de la acusación y la detención de hoy, y nuestra investigación está en curso", añadió la liga estadounidense.