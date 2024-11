El INEOS Britannia será el 'Challenger of Record' del New Zealand en la 38ª America's Cup

El Royal New Zealand Yacht Squadron (RNZYS) y Emirates Team New Zealand se complacen en confirmar que el RNZYS ha aceptado la Notificación de Desafío para la 38ª America's Cup (AC38) del Royal Yacht Squadron Limited, representado por INEOS Britannia

BARCELONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Royal New Zealand Yacht Squadron (RNZYS) y el Emirates Team New Zealand, vigente campeón de la 37ª America's Cup que se disputó en Barcelona, han anunciado este viernes que el RNZYS ha aceptado la notificación de desafío para la siguiente 38ª America's Cup (AC38) del Royal Yacht Squadron Limited británico, representado por INEOS Britannia, que actuará como 'Challenger of Record' para la AC38, que todavía no tiene fecha ni ubicación tras la negativa de Barcelona de repetir como sede.

"Cuando el AC75 de Emirates Team New Zealand cruzó la línea de llegada el sábado 19 de octubre, el Royal New Zealand Yacht Squadron recibió y aceptó el desafío para la 38ª America's Cup de nuestros amigos británicos de Royal Yacht Squadron Limited", explicó el comodoro del RNZYS, Gillian Williams.

"Es fantástico contar de nuevo con la participación del RYS, ya que fue el primer club náutico que entregó este trofeo hace más de 173 años, lo que realmente inició el legado de la America's Cup. Junto con Emirates Team New Zealand esperamos construir sobre la ya sólida base que el trabajo conjunto en la 37ª America's Cup ha creado y continuaremos trabajando en los detalles del próximo evento con ellos", añadió.

Fruto de este acuerdo entre ambos clubes y desafíos, se ha acordado que la AC38 será un evento con varios Challengers (desafíos) y, tras haber presentado el primer desafío, el Royal Yacht Squadron Limited ha sido nombrado 'Challenger of Record'.

La AC38 repetirá en buena medida las normas de la edición de Barcelona, ya que la clase de velero será el AC75 que voló en aguas barcelonesas y los equipos estarán limitados a construir un único nuevo AC75 para la siguiente edición de la Copa del América, en la que los 'kiwis' volverán a defender su corona.

Se mantendrá la regla de nacionalidad de la tripulación existente en el Protocolo de la AC37 y se revisarán las disposiciones relativas a las naciones emergentes, y se pretende que el 'Match' (lucha por el título) de la AC38 se celebre dentro de los tres años siguientes a la finalización del 'Match' de la AC37.

El equipo defensor anunciará la sede dentro de los ocho meses siguientes a la última regata del 'Match' de la AC37 y se publicará un protocolo tan pronto como sea posible dentro de ese periodo.

Además, se aplicarán las siguientes restricciones a la navegación y las pruebas de los barcos AC75 y AC40: no se podrá navegar con AC75 durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de la última regata del AC37 Match, excepto cuando se participe en Regatas Preliminares que puedan organizarse, con una dispensa para que los equipos nuevos puedan navegar antes con AC75.

Tampoco habrá desarrollo en los barcos LEQ, pero no se restringirá la navegación de los monotipos AC40 sin modificaciones; Se introducirá un límite en el número total de días de navegación en los AC75.

El Defensor y el COR han acordado investigar y, en su caso, aplicar otras medidas significativas de reducción de costes de campaña, incluyendo un límite presupuestario y un límite de carbono para los equipos, y trabajar en una estrategia para comercializar aún más la America's Cup.

Existe la intención de aumentar el número de Regatas Preliminares para proporcionar una mayor regularidad de regatas durante el ciclo AC38 con una mezcla de regatas AC40 y AC75, con formatos de regatas de flota y match-race para los AC40 y AC75.

Tanto el Defensor como el COR se han comprometido a aprovechar el éxito de los eventos AC37 Women's y Youth America's Cup. A su debido tiempo se anunciarán más detalles sobre el calendario previsto, el lugar de celebración y otros asuntos relacionados.

"Estamos encantados de haber sido aceptados por el Royal New Zealand Yacht Squadron como Challenger of Record para la AC38, tras nuestra exitosa colaboración durante la 37ª America's Cup", afirmó Bertie Bicket, presidente del Royal Yacht Squadron Ltd. "Estamos plenamente comprometidos a trabajar con el Defender para acordar un Protocolo destinado a animar a más países Challengers participantes y seguir promocionando y ampliando los eventos de la Women's y la Youth America's Cup", aportó.

"La 38ª America's Cup comenzó de forma efectiva en el momento en el que el equipo cruzó la línea de llegada en Barcelona el 19 de octubre", afirmó el CEO de Emirates Team New Zealand, Grant Dalton. "Es muy emocionante tener continuidad con el Challenger of Record, INEOS Britannia, para seguir incrementando la escala de la America's Cup a nivel mundial. Los AC75 de tercera generación y el alcance de difusión sin precedentes de la Louis Vuitton 37ª America's Cup en Barcelona han sido enormemente beneficiosos para este evento deportivo único, y estamos deseando anunciar futuros planes a su debido tiempo", valoró Dalton.