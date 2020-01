El influencer japonés Yosuke Aizawa colabora en la colección de invierno 2020-21 de Colmar

Publicado 21/01/2020 15:28:27 CET

El 'influencer' de la moda y el diseño japonés Yosuke Aizawa, fundador y director creativo de la marca 'White Mountaineering', ha colaborado en la colección para la temporada 2020-21 de invierno de la marca de ropa deportiva Colmar, informa la empresa italiana en un comunicado.

Aizawa, afincado en Tokio, está considerado internacionalmente como el genio del 'outerwear'. "Me encanta el snowboard de travesía y cuando recibí esta oferta de Colmar me emocioné, porque conozco la marca desde hace mucho tiempo y me gusta mucho. La colección está inspirada en el archivo de esquí de Colmar. Vi sus trabajos profesionales en la sede y disfruté trabajar con ellos", dijo.

Tras haber recorrido el panorama 'streetwear' de la Nueva York 'underground' con el lugareño Shayne Oliver, con White Mountaineering la firma se enfrenta a un universo completamente distinto, siguiendo el camino de una colección sumamente exploratoria, sobre todo en cuando a la investigación de los tejidos y la atención a los detalles.

Al transferir su experiencia de una marca a otra, las prendas de White Mountaineering x Colmar A.G.E. son el fruto de un proceso de "vasos comunicantes". El resultado es una colección que revela la homogeneidad y la intersección entre la ropa de calle y unos productos de alto rendimiento.

"La transición del mundo urban al mundo outdoor llevando la misma prenda nunca ha sido tan inmediata. Tan pronto como conocimos a Yosuke Aizawa comprendimos que había una gran armonía en la visión de lo que es la nueva tendencia de compra para los jóvenes: prendas de moda, pero con un importante contenido técnico y funcional. En la colaboración con White Mountaineering, Colmar ha encontrado al socio perfecto para este proyecto", ha declarado el CEO de Colmar, Giulio Colombo.