Irene Lozano toma este viernes posesión de su cargo de presidenta del CSD

Actualizado 30/01/2020 12:34:57 CET

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Irene Lozano tomará posesión este viernes (10.30 horas) de su cargo de nueva presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), según confirmó este jueves el organismo en una acto que estará presidido por el nuevo ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes.

La madrileña fue nombrada el pasado martes nueva presidenta del CSD, cargo en el que sustituye a la exesquiadora María José Rienda, que estaba al frente del Consejo desde finales de junio de 2018. Licenciada en Lingüística por la Universidad Complutense de Madrid; y diplomada en Filosofía por el Birkbeck College de la Universidad de Londres, era hasta entonces la secretaria de Estado de la España Global, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.

"Soy una persona de intelecto, pero creo mucho en aquello del 'mens sana in corpore sano'. He practicado deporte con asiduidad, creo que aporta mucho. Me hace mucha ilusión participar en la definición de un nuevo modelo del deporte español. El fomentar el deporte base, universitario; insertar el deporte en la sociedad, ligarlo a hábitos saludables. Estoy muy entusiasmada", dijo Lozano en declaraciones a Onda Cero.