Iris Tió: "Estoy supercontenta porque he podido disfrutar muchísimo"

La nadadora española Iris Tió con la medalla de oro ganada en Solo Técnico en el Europeo de París 2026 - ANDREA STACCIOLI / DEEPBLUEMEDIA / INSIDEFOTO

BARCELONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Iris Tió se ha mostrado muy satisfecha tras proclamarse este martes campeona de Europa de solo técnico de natación artística en el Europeo de París 2026, un oro que aseguró haber disfrutado de principio a fin y que atribuyó al trabajo realizado junto a su equipo técnico.

"Estoy súper contenta con esta medalla porque he podido disfrutar muchísimo y también estar muy concentrada en los elementos técnicos. Estoy orgullosa de cómo me han salido porque hay veces que no los noto también y los he notado bastante bien", declaró la catalana en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Natación (RFEN).

La barcelonesa, que sumó su cuarta medalla en el campeonato tras dos platas y un bronce, explicó que sus primeras sensaciones eran muy positivas antes incluso de revisar la actuación. "Ahora toca ver el vídeo y todo, pero así de primeras sensaciones, muy contenta y muy orgullosa", afirmó.

Tió también destacó el vínculo emocional que mantiene con la rutina, interpretada al ritmo de 'Mio Cristo Piange Diamanti', de Rosalía, y agradeció el trabajo de todo el equipo técnico que ha participado en su preparación.

"Es una rutina y una canción que me emociona incluso a mí y me encanta. Es una coreografía que me ha encantado desde el primer momento que la montamos junto con Gemma Mengual. Me ha ayudado Andrea, Judith y Andreu con los elementos técnicos y creo que tengo los mejores entrenadores del mundo, que cada uno con su especialidad me ayudan al máximo y gracias a ello he podido conseguir esto", señaló.

La catalana reconoció además que no había descansado bien antes de la final, aunque eso no le impidió rendir al máximo nivel para conquistar el primer oro español en el Europeo.

"Esta noche no he dormido muy bien, pero al final es confiar en el entrenamiento. Toca hacerlo, ir a tope. La adrenalina también te ayuda, tenía muchísimas ganas de darlo todo y, al final, confiar", concluyó.