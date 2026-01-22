Iris Tió, Mejor Nadadora de Artística de 2025 por European Aquatics

Archivo - La nadadora española Iris Tió - Luo Yuan / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Iris Tió Casas ha sido distinguida como Mejor Nadadora de Artística de 2025 en los European Aquatics Athlete of the Year Awards, tras imponerse en una votación final muy competida en la que logró el 41,29 por ciento de los apoyos.

La barcelonesa, de 23 años, se impuso con claridad a la italiana Enrica Piccoli, segunda clasificada con el 22,48 por ciento de los votos, después de una temporada sobresaliente tanto a nivel individual como colectivo con la selección española en las principales competiciones internacionales.

Firmó uno de los grandes hitos del año en los Campeonatos del Mundo de natación de Singapur, donde conquistó un total de seis medallas, con tres oros y tres bronces. Entre ellos destacó su primer título mundial individual, logrado en la rutina libre de solo, además del bronce en el solo técnico y en la rutina libre por equipos, junto a otros podios en pruebas colectivas.

Ese excelente rendimiento tuvo continuidad en los Campeonatos de Europa de Funchal, donde la española sumó tres oros continentales, dos platas y un bronce, además de coronarse campeona en el dúo libre junto a la joven Lilou Lluis Valette, de 18 años, y en el dúo mixto libre con Dennis González.

La segunda posición del ranking fue para la italiana Enrica Piccoli, protagonista también de una temporada de despegue, con su primer oro internacional en Funchal en el dúo libre junto a Lucrezia Ruggiero, además de una plata individual en el solo libre y nuevos podios mundiales en Singapur.

El tercer puesto fue para la alemana Klara Bleyer, con el 14,72 por ciento de los votos, seguida por la propia Ruggiero y por la también española Lilou Lluis, que cerró la lista de finalistas tras una campaña destacada como una de las grandes promesas de la disciplina.