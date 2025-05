Isabel Sánchez-Arán ambiciona dos medallas en los Mundiales de Apnea de Atenas

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Isabel Sánchez-Arán, deportista de la selección española de apnea, se prepara para participar en los Mundiales de Apnea Indoor -CMAS Freediving World Championships Indoor-, que se están disputando, hasta el 25 de mayo, en el Olympic Aquatic Center que albergó los Juegos Olímpicos de Atenas (Grecia) en 2004, con el objetivo de los 250 metros en la apnea dinámica con bialeta y superar los 7 minutos y 30 segundos en apnea estática, subiendo al podio en mabas disciplinas.

Sánchez-Arán se centrará en competir en sus dos especialidades. El miércoles 21 de mayo, en la modalidad de apnea dinámica con bialetas y el viernes 23 de mayo, en la modalidad de apnea estática. También participará, el sábado 24 de mayo, en la disciplina de aletas.

"Afronto el Mundial de Atenas con confianza después de los resultados obtenidos en el último nacional. En otras temporadas me he presentado a todas las modalidades pero este año solo me presento a mis especialidades: apnea dinámica con bialeta y apnea estática", explicó la apneista de Elche.

La española ya tiene entre ceja y ceja la "astronómica" marca de los 250 metros. "Dicen que para llegar a la luna hay que apuntar a las estrellas y a mi siempre me gusta apuntar alto. El año pasado conseguí alcanzar los 230 metros. Vamos a ver cuanto podemos superar esta marca en los mundiales de este año. En apnea estática me gustaría conseguir una marca de 7 minutos y 30 segundos", expresó.

"Todo lo que pueda superar, aunque sean segundos, creo que va a ser crucial para obtener una medalla. Con ganas de que empiece el mundial y pueda dar todo lo mejor de mí", concluyó Isabel Sánchez-Arán, quien consiguió tres oros y una plata en los últimos Nacionales celebrados a finales de abril en Vitoria-Gasteiz.