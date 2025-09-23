Isabel Sánchez-Arán logra dos medallas de bronce en el Mundial de Apnea en Grecia

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La apneísta española Isabel Sánchez-Arán conquistó dos medallas de bronce en el Campeonato Mundial de Apnea Outdoor CMAS 2025, celebrado en Mytikas (Grecia), después de alcanzar 92 metros en Inmersión Libre y 96 metros en Peso Constate con Bialetas.

La deportista ilicitana, de 41 años, completó un gran evento en la ciudad griega de Mytikas, volviendo a España con dos metales de bronce en Inmersión Libre, alcanzando los 92 metros de profundidad, y en Peso Constante con Bialetas, con una marca de 96 metros.

Además de las dos preseas, Sánchez-Arán rozó una tercera medalla en la modalidad de Constant Weight sin aletas (CNF), con una inmersión casi perfecta hasta los 61 metros. Sin embargo, por un detalle técnico en el protocolo de superficie, el intento no fue validado, ya que la ilicitana dio el OK tras la ascensión más allá de la ventana de 20 segundos marcados por la normativa, por lo que la marca quedó invalidada.

"Es duro saber que el buceo fue bueno y limpio, pero un olvido en el protocolo me dejó sin medalla. Aun así, me quedo con la experiencia y con todo lo aprendido", señaló la deportista en declaraciones compartidas por el equipo de comunicación del Club Apnea La Caretta-Medes Freedivers.

Para la última jornada, la española tenía en mente un reto personal muy ambicioso: intentar los 100 metros de profundidad en bialetas, un objetivo que se había planteado para el futuro. Sin embargo, tras el resultado en CNF, decidió cambiar de estrategia y asegurar una medalla más con 96 metros en CWT-BF, renunciando a perseguir los 100 en este campeonato.

"En apnea es importante saber cuándo hacer prevalecer la razón sobre el ego. El reto de los 100m me apetecía mucho, pero entendí que este no era el momento. He priorizado el podio, y estoy tranquila con la decisión. Ese reto lo conseguiré el año que viene, en circunstancias más propicias", explicó.

Pero más allá de las medallas, esta edición del Mundial estuvo marcada por un contexto emocional duro, después de que, durante los entrenamientos previos, un apneísta de otra selección -amigo muy cercano de Isabel Sánchez-Arán- sufriera un grave accidente que lo obligó a acudir al hospital en el que continúa ingresado.

"En apnea no solo cuenta la preparación física, también la mental. En el Mundial he demostrado que puedo gestionar ambas bajo presión", valoró la deportista española, que se marchó de Grecia con dos bronces para seguir progresando en su carrera.