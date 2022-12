Isidre Esteve: "Tengo un súper coche y dejo atrás el tener que inventar cosas"

BARCELONA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto de rallys Isidre Esteve (Repsol Toyota) asegura tener un "súper coche" en el Toyota Hilux de categoría T1+, con el que deja atrás la etapa de "tener que inventar cosas" para hacer más competitivos a sus anteriores coches, y de momento empieza el Rally Dakar 2023 con 49 segundos perdidos tras la etapa prólogo de 13 kilómetros, donde tampoco aspiraba a estar mucho más arriba.

"Tengo la suerte de estar con los mejores, con Toyota, Repsol, KH7... Es un proyecto hecho con mucho cariño. Dejo atrás los coches en los que tenía que inventar cosas para que funcionasen. Ahora vamos con un coche híper probado que se ha visto que es un súper coche", aseguró en una entrevista a Europa Press.

Isidre Esteve acude a este Dakar 2023 con la intención de mejorar la 21ª posición que logró en Sudamérica, que no ha podido superar de momento en las ediciones de Arabia Saudí. "Queremos mejorar los resultados anteriores, esas dos posiciones 21 en Sudamérica. Ahora el Dakar es más competitivo pero nosotros también. Y debemos mejorar esos resultados", reconoció.

El piloto catalán llega a la mayoría de edad dakariana, con su participación número 18 en la carrera más dura del mundo. "Me gustaría tener 18 años, pero tengo 50. Llego a los 18 Dakares y estoy muy orgulloso de esos 10 en moto, de lo que conseguimos, y de lo que está siendo ahora la etapa en coches. Y muy orgulloso de este nuevo proyecto, el que siempre habíamos soñado", se sinceró.

"A nivel deportivo estamos en un momento genial, con un proyecto increíble que es una pasada. Disfrutamos mucho en Marruecos y Andalucía, con séptimo puesto en Marruecos. Fueron las cosas súper bien. Pero en el Dakar hay mayor participación y más nivel, y nos quedamos con que cogimos mucha confianza", aportó.

De momento, Esteve abrió bastante bien el Dakar 2023, con un coche que le permitirá dar gas cuando lo necesite y no perder fuelle por el mero hecho, como le sucedía en el pasado, de no poder disponer de más potencia. "El coche nos permite ir a ritmos que no creíamos y por sitios en los que no podíamos ir antes", celebró.

"Por primera vez, empezamos el Dakar 2023 con una igualdad técnica respecto a los otros pilotos que nunca habíamos tenido. Y nos motiva muchísimo. Es el mejor coche que he tenido nunca, ha costado llegar aquí pero lo hemos conseguido y ahora toca disfrutar", aseguró el de Oliana.

Un proyecto de ensueño, el que tiene en el Repsol Toyota Rally Team, que le llega tras "muchísimos años haciendo las cosas con cariño". "He ido construyendo proyectos a los que hemos dado mil vueltas para que dejen satisfechos a todos. Hemos intentado ser cada año más competitivos y dar mejor imagen, estar más contentos. Y este coche y proyecto es fruto de esto", celebró.

De ahí que asegure, con sonrisa de oreja a oreja, que la chispa dakariana está "muy viva" en él. "En mi primera participación, en 1998, fue increíble a nivel personal. Una carrera que me ha hecho crecer mucho, y que disfruto muchísimo. El Dakar tiene un componente de aventura, de superación, de reto personal que no tienen otras competiciones", reconoció.

"Todavía digo 'bien, otro año en el Dakar!' Es verdad que si cada vez que vas tienes un proyecto mejor, es motivador ir al Dakar. Lo difícil sería ir hacia atrás. En este 2023 me motiva ir con un coche increíble de última generación, pensando en que aceleraremos donde los mejores y no frenaremos donde ellos aceleran", apuntó orgulloso.

Eso sí, cree que este Dakar 2023 será el más complicado de los hechos en Arabia. "Con una parte en el 'Empty Quarter' totalmente desierta. Con dos días más de carrera. Será mucho más exigente, pero a nivel físico siempre he entrenado a tope. Será un cambio mental de estrategia de carrera, habrá que correr desde el principio sin dejarse dos horas por un error. Hay que encontrar un equilibrio y competir contra todos, al máximo", apuntó.