La IV Carrera CRIS CÁNCER se celebrará el 27 de septiembre bajo el lema 'Si corres, curas'

Niño participando en la Carrera CRIS Cáncer. - FUNDACIÓN CRIS CONTRA EL CÁNCER

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CRIS Contra el Cáncer celebrará el próximo 27 de septiembre la IV Carrera CRIS CÁNCER en España, Francia, Bélgica y Luxemburgo simultáneamente bajo el lema 'Si corres, curas' para apoyar la investigación contra el cáncer infantil, según ha informado la fundación en una nota de prensa.

"La Fundación CRIS Contra el Cáncer, entidad referencia en la investigación oncológica y hematológica, celebrará el próximo domingo, 27 de septiembre, la IV Carrera CRIS CÁNCER bajo el lema: "Si corres, curas" y coincidiendo con la Semana Europea del Deporte y el Día Internacional de la Investigación del Cáncer", expresó la nota de prensa.

Este evento deportivo se trata de una "gran cita solidaria" que reunirá en el Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI a corredores, familias, empresas y personajes del mundo del deporte y la cultura con el objetivo de transformar "cada kilómetro recorrido en más investigación y nuevas oportunidades" para los niños y niñas con cáncer.

Y es que esta iniciativa solidaria se desarrollará en Madrid, para convertirse en "uno de los epicentros de una gran movilización europea", y además países como Francia, Bélgica y Luxemburgo se han unido a la causa de investigar el cáncer infantil.

"Curar el cáncer infantil es un gran reto ya que es la primera causa de muerte por enfermedad de menores en Europa con 6.000 fallecimientos cada año. En España se diagnostican alrededor de 1.500 nuevos casos anuales (pediátrico y adolescente). Gracias a la investigación, la supervivencia ha alcanzado el 84 por ciento, pero más del 60 arrastra secuelas a largo plazo derivadas de los tratamientos. Además, todavía existen tumores especialmente complejos, recaídas y pacientes que no responden a las terapias disponibles", subrayó la Fundación CRIS contra el Cáncer.

Asimismo, esta Carrera CRIS Cáncer tiene como meta que cada participante contribuya directamente a financiar la investigación. "Bajo el lema 'Si corres, curas', cada persona inscrita crea su propia página de recaudación y moviliza a familiares, amigos, compañeros de trabajo o seguidores para conseguir fondos destinados a la investigación del cáncer infantil", remarcó la fundación.

Así, para lograr la recaudación necesaria, cada participante debe reunir un mínimo de 200 euros para obtener su dorsal y poder formar parte de la carrera. "Los fondos recaudados se destinarán a 'Fight Kids Cancer', alianza europea de la que forma parte la Fundación CRIS Contra el Cáncer y que financia proyectos internacionales de investigación en cáncer infantil trabajando en red para compartir conocimiento y acortar el camino para encontrar tratamientos efectivos", detalló.

Por ello, este modelo promueve la colaboración entre hospitales, universidades y centros de investigación de referencia para optimizar recursos y acelerar el desarrollo de tratamientos innovadores que permitan ofrecer nuevas oportunidades a los niños y adolescentes con cáncer.

Los participantes podrán sumarse de manera individual, en familia, con amigos o formando equipos. La prueba principal tendrá un recorrido de 6 kilómetros, que podrá realizarse corriendo o caminando, y habrá también carreras infantiles para los más pequeños.

UNA GRAN FAN ZONE PARA DISFRUTAR MÁS ALLÁ DE LA PRUEBA DEPORTIVA

Además, la IV Carrera CRIS CÁNCER estrenará una ubicación en el Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI, un espacio más amplio que permitirá reunir a un mayor número de participantes y convertir la carrera en una jornada para disfrutar más allá de la prueba deportiva.

Por primera vez, el evento contará con una gran 'Fan Zone CRIS', concebida como un espacio de encuentro para participantes, familias y acompañantes, con 'food trucks', actividades familiares, espacios participativos y propuestas para niños y adultos.

Además, esta edición se coincidirá en el marco de la Semana Europea del Deporte, iniciativa de la Comisión Europea que tiene lugar del 23 al 30 de septiembre para promover el deporte y la actividad física en toda Europa.

La Carrera CRIS CÁNCER ha obtenido el sello oficial #BeActive, distintivo concedido por el Consejo Superior de Deportes (CSD) a las actividades adheridas a esta iniciativa europea, reforzando así la dimensión internacional de una carrera que une deporte, participación ciudadana e investigación.

Asimismo, la cita deportiva contará también con embajadores del deporte, la cultura y la sociedad como el piragüista Nico Adega; los exatletas Abel Antón, Ruth Beitia; la escritora Irene Villa; y el actor Javier Castillo 'Potty', entre otros, que contribuirán a dar visibilidad a la importancia de seguir apoyando la investigación del cáncer infantil.