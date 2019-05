Iván Pastor logra el bronce en la Medemblik Regatta

Publicado 26/05/2019 12:59:43 CET

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El windsurfista español Iván Pastor se ha colgado la medalla de bronce en la Medemblik Regatta, que se ha disputado en Holanda durante cinco días.

El alicantino, tras doce pruebas completadas más la medal race, resaltó que ha vivido "una buena semana" en la que han tenido "todo tipo de condiciones", Además, afirmó que la regata se llevó a cabo en un espacio en el que el viento casi siempre viene de tierra, lo que lo hace "muy difícil y rolón". En sus resultados ha tenido algunos altibajos que achaca a "decisiones no acertadas". "Hay que pulir estos errores y seguir sumando", indicó.

Pastor calificó la regata de "muy exigente" pues "estaban los mejores" regatistas en ella. "No ha sido nada fácil y estoy contento de lo que he conseguido", añadió. Para el alicantino, "estar en el podio siempre motiva" y asegura que este es un indicador inequívoco "de que el trabajo realizado está yendo por el buen camino". "El verano será duro, con las competiciones en Japón y después el Mundial, así que esta regata y este podio me han servido para seguir con mayor motivación", concluyó.