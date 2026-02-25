Jaguars y Commanders participarán en los partidos de la NFL en Londres en 2026

Jacksonville Jaguars y Washington Commanders participarán en los partidos de la NFL en Londres en 2026. - NFL

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La National Football League (NFL), la liga estadounidense de fútbol americano, anunció este miércoles que los Jacksonville Jaguars y los Washington Commanders serán los dos equipos participantes en los dos partidos de la competición programadas en Londres para este año.

Según un comunicado, Jaguars y Commanders serán equipos participantes para los dos partidos en el Tottenham Hotspur Stadium. Además, los Jaguars también regresarán al Wembley Stadium, siendo la tercera vez que el equipo juegue partidos consecutivos en Reino Unido. Los Jaguars han disputado 14 partidos de temporada regular en Londres desde 2013, 11 en Wembley y tres en el Tottenham Hotspur Stadium.

Los rivales de Commanders y Jaguars, junto con las fechas de los partidos y las horas de inicio, se anunciarán cuando se publique el calendario completo de la NFL 2026 esta primavera. Los partidos de Londres formarán parte de los nueve partidos internacionales que la NFL disputará en 2026 en cuatro continentes, siete países y ocho estadios.

Hasta la fecha, se han disputado 42 partidos de temporada regular en Reino Unido. "Esperamos dar la bienvenida de nuevo a Commanders y Jaguars a Londres como parte de los partidos internacionales de la NFL en 2026", afirmó el General Manager de NFL UK & Ireland, Henry Hodgson, quien expresó que los partidos de la NFL en Londres "desempeñan un papel clave tanto para conectar con fans actuales como para crear nuevas audiencias e impulsar la afición por la NFL en este mercado".

"El viaje a Madrid fue inolvidable y un enorme hito. Fue realmente especial y reafirmó el poder y la emoción que generan los Commanders y la NFL a nivel global. Londres alberga a algunos de los aficionados más apasionados del mundo. Estamos agradecidos por la oportunidad. Este viaje representa otro momento significativo para seguir ampliando nuestra base de fans en Reino Unido y en todo el mundo", dijo el Managing Partner de los Washington Commanders, Josh Harris, un club que ha disputado dos partidos de temporada regular a nivel internacional, uno en Londres (2016) y otro en Madrid (2025).

Por su parte, el head coach de los Jacksonville Jaguars, Liam Cohen, destacó que Londres es "su hogar lejos de casa". "En Londres, contamos con una base de fans apasionada y experta, construida con el tiempo y que sigue creciendo. Es algo por lo que toda nuestra organización ha trabajado muy duro y de lo que se siente muy orgullosa de seguir desarrollando cada temporada. Va a ser muy divertido, tengo muchas ganas y sé que nuestros jugadores también están encantados de volver", agregó.

Los Jaguars cuentan con derechos de marketing en Reino Unido como parte del Programa de Mercados Globales de la NFL, una iniciativa que otorga a los clubes derechos internacionales de marketing para construir notoriedad de marca y afición más allá de Estados Unidos.