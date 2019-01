Javier Fernández: "Muchas veces los sueños se cumplen y a veces la realidad supera lo soñado"

Publicado 28/01/2019 15:19:17 CET

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El patinador español Javier Fernández, que este sábado compitió por última vez a nivel internacional conquistando el séptimo Europeo consecutivo, se mostró este lunes agradecido por el "calor" de los aficionados y el "cariño" de medios de comunicación e instituciones, e invitó al mundo a "perseguir" los sueños por complicados que parezcan porque "a veces la realidad supera lo soñado".

"Salid a perseguir vuestros sueños. Por imposibles que parezcan, muchas veces los sueños se cumplen y a veces la realidad supera lo soñado", confesó emocionado Javier Fernández en el acto de despedida realizado en el Palacio de Hielo de Madrid.

"Cuando tenía 6 años, acompañé a mis padres a recoger a mi hermana cuando empezó ella a patinar. Y un día surgió la pregunta de si quería patinar y dije que sí. Dos años más tarde empecé la competición con patines de segunda mano. Tuve un sueño imposible: ¿Podría un niño de Cuatro Vientos destacar en un mundo tan complejo? Y me atreví a soñar y perseguí ese sueño. Vuelvo a casa con siete Europeos, dos campeonatos del mundo y una medalla olímpica", añadió el madrileño.

El deportista, de 27 años, tras una carrera llena de éxitos, se lleva "el calor de los aficionados" y el "cariño" de los medios de comunicación, así como el "apoyo" de las instituciones y los patrocinios.

"Tengo que dar las gracias a mi familia, que hicieron todo lo posible para que desarrollara mi vida como patinador, nunca lo agradeceré lo suficiente. Debió ser muy difícil dejar a un niño de 17 años, sin apenas hablar inglés, viajar por el mundo y a otro país", expresó un emocionado Javier Fernández.

El bicampeón del mundo repasó parte de su carrera, marcada por su encuentro con Brian Orser, su actual entrenador y "segundo padre". "No tenía la disciplina como la tengo ahora, pero él sacó lo mejor de mí. Los que me conocéis sabéis que no soy las persona mas organizada del mundo, me he dejado patines o trajes en las competiciones, quiero pedir perdón a las personas que han sufrido mis despistes", se sinceró.

"Es cierto que dejo la competición pero no quiero dejar el patinaje, lo que siempre me ha gustado hacer. Tenemos mucho futuro por delante, 'Revolution on Ice', campamentos de verano, no sólo en España, y en un futuro me gustaría ser entrenador y tener una escuela, pero de momento nos tenemos que centrar en la promoción del patinaje", explicó sobre su futuro más cercano, confirmando que en febrero habrá noticias de nuevas fechas y espectáculos y la posibilidad de crear un proyecto que fusione flamenco y gastronomía.

Para el medallista olímpico, ha sido "fundamental" todo el apoyo de instituciones y patrocinadores, destacando a 'LaLiga4sports', al COE y a presidentes del CSD como Miguel Cardenal y María José Rienda. "Los medios me habéis demostrado un cariño especial, sirva como efecto la retransmisión del sábado de Paloma del Río, quien tras 30 años como comentarista se emocionaba al terminar mi actuación. Habéis vivido mis éxitos como si fueran los vuestros", añadió.

BLANCO: "UNA CARRERA BRILLANTE, ASOMBROSA Y ÚNICA"

Junto a él, estuvieron el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, el máximo mandatario de la Federación Española de Deportes sobre Hielo, Frank González, o Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Blanco alabó la carrera "brillante, asombrosa y única del patinador. "Representas a un deportista con valores y de éxito. Todo tu camino hace que tengas esa categoría excepcional. Tuviste el coraje de afrontar tus sueños, fuiste el arquitecto de tu destino. No hay mejor final que ser campeón de Europa y decirle a la gente que ha acabado tu carrera. No podemos cambiar nada de lo que has hecho pero sí podemos sentirnos orgulloso y lo reflejas con tu sonrisa", afirmó.

"Ahora dejarás de competir, pero tus éxitos se convertirán en una leyenda. Sucesivas generaciones te recordarán como campeón. Eres muy importante para el deporte español y muy importante para España. Quiero que estés en el COE, nos has convencido que no hay meta que no se pueda alcanzar teniendo sueños y la capacidad para hacerlo. Eres un campeón en el deporte y en la vida", expresó el presidente del COE.

María José Rienda también tuvo palabras de agradecimiento a su gran trayectoria y por poner a España "en lo más alto del deporte mundial". "Con su sonrisa y su buen hacer ha hecho que rusos se vistan de torero y que dancen al son de Carmen. Desde pequeño sabía lo que significaba llegar a lo más alto y ha sido campeón. Me emociono por todo lo que has logrado, no solo los campeonatos, sino también ese legado que dejas en estructura para seguir creciendo", subrayó.

Finalmente, Frank González dosificó la euforia tras el séptimo campeonato de Europa de Javier Fernández, consciente de que acababa "un ciclo". "Has sido y serás aquel chaval tímido y educado que iba rompiendo todas las barreras que se le ponían por delante", recordó.

"En Toronto, viniste a cenar con mi familia y me dijiste que querías ser el mejor del mundo. Pero tu dimensión va más allá del hielo, lo que has hecho se ha convertido en historia mundial, señaló el dirigente, que confirmó que están trabajando en "un proyecto en común" con el patinador.

Además, no faltó el presidente de LaLiga, Javier Tebas, que indicó que el actual bronce olímpico no les tiene que "dar las gracias". "Más bien nosotros a él porque nos ha permitido darnos a conocer en partes del mundo que sin él sería imposible. Me ha gustado mucho el carácter internacional que quieres dar a tu proyecto", finalizó.