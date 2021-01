Javier Hernanz: "Las elecciones a la presidencia de la Federación tienen que aplazarse por responsabilidad"

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP) Javier Hernanz ha pedido este viernes que se retrasen el proceso electoral, que comienza este sábado 16 de enero y finaliza el 14 de febrero, por una cuestión de "responsabilidad" debido a la tercera ola de COVID-19 y al temporal provocado por la borrasca 'Filomena'.

El expiragüista olímpico en Atenas, Pekín y Río de Janeiro, denuncia la "mala praxis" de los actuales gestores y considera que mantener la celebración de las elecciones es una decisión "totalmente irresponsable".

"Me veo en la obligación de hacer pública la situación que se está viviendo en el proceso electoral de la RFEP. Como muchos ya sabéis presento mi candidatura a la presidencia y mañana sábado deberían realizarse las votaciones en Madrid. Es una absoluta irresponsabilidad", indicó Hernanz en un vídeo hecho público a través de Twitter.

"Madrid se encuentra al borde de ser declarada zona catastrófica y en plena tercera ola de coronavirus y la Federación quiere mandar allí a 1.500 personas de toda España con los vuelos colapsados y más de 400 carreteras afectadas por el temporal", continuó.

Por este motivo, Hernanz realizó un "llamamiento de responsabilidad a las instituciones". "A la señora Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, organismo al que hemos solicitado -sin respuesta- el aplazamiento de la votación, a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la ciudad, para que tengan en conocimiento que la RFEP nos está obligando a incumplir las medidas anticovid en Madrid", agregó.

En este sentido, el expiragüista asturiano dijo que "la normativa vigente no contempla como válido ir a votar a una federación deportiva". "No sé cómo pretenden respetar la prohibición de reunirse más de seis personas no convivientes... esta misma Federación que ha aprobado un reglamento a medida, que ha quitado posibilidad de votar a entrenadores, árbitros y clubes y que ha quitado el voto por correo a mi gente", denunció.

"Han pretendido saltarse el reglamento electoral, no podemos permitir que nuestro piragüismo esté en manos de personas a las que no les importa poner en riesgo la salud de la gente con tal de ganar unas elecciones (...) Por eso lo más sensato es que las elecciones se aplacen hasta que el temporal permita un desplazamiento con seguridad y remita el número de casos positivos por COVID". "En su defecto, que se permita votar en las diferentes comunidades o por vía telemática, algo que en el siglo XXI, debería ser habitual, especialmente en situaciones como la que estamos viviendo", finalizó.

LA RFEP RECHAZA LAS "FALSEDADES" DE HERNANZ

Por su parte, el presidente de la Comisión Gestora de la RFEP, Juan José Román Mangas, rechazó con un "desmentido rotundo" las "falsedades" del precandidato a las elecciones Javier Hernanz; recordando que él mismo no concurrirá a los comicios tras tres mandatos en los que el piragüismo nacional logró siete metales olímpicos.

A juicio del presidente de la Comisión Gestora, las acusaciones realizadas por Hernanz son "inaceptables". "Querer ser candidato a la Presidencia de la RFEP no supone aprovechar esta circunstancia de manera malintencionada para acusar a la Federación de cometer unas presuntas falsedades que Hernanz nunca denunció en su etapa como deportista", indicó Mangas mediante un comunicado.

La RFEP señala que, para participar en la votación que tendrá lugar este sábado en Madrid para elegir miembros de la asamblea, "los salvoconductos emitidos son una certificación para que los electores que quieran puedan acudir, si bien todos los censados han tenido la oportunidad de solicitar la posibilidad de emitir el voto por correo".

"Para la jornada de mañana está establecida una limitación de aforo, con las medida de seguridad necesarias. Asimismo todos los presentes en las mesas electorales habrán superado una PCR", matiza la RFEP.

Respecto a la acusación de Hernanz de no haber enviado el voto por correo a la "mayoría" de su "gente", la RFEP explicó que "los votos por correo se han remitido a todos los solicitantes que cumplían los requisitos exigidos en el reglamento". "Además, se ha ampliado el plazo en los casos en los que hubo error en el envío por parte de la RFEP".

Además, La RFEP subrayó que en el proceso electoral se han recibido más de 1.800 solicitudes de voto correo de las casi 3.000 posibles en estos comicios, una cifra que supone más del doble que en anterior convocatoria de 2016.