Jesus Tortosa: "Nos mantenemos en forma y en el peso y con el objetivo de mirar a Tokio"

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El taekwondista español Jesús Tortosa afirmó que con el confinamiento por la pandemia del coronavirus "al principio fue todo un poco descontrol" y que también tuvo "una angustia muy grande" por lo que pasaría con los Juegos Olímpicos para los que ya estaba clasificado, aunque finalmente todo se ha ido solucionando poco y actualmente se encuentra "en forma y en el peso" de cara a buscar una medalla en Tokio.

"Al principio fue todo un poco descontrol, no se sabía lo que iba a durar y había que establecer un rutina de estudios y de entrenamiento. Gracias a la ayuda de mi entrenador del CAR establecimos un programa de preparación física para no perder las musculatura porque las patadas y la situación de combate es más fácil de recuperar", indicó Tortosa este martes en el foro #Conectad@s del diario 'As'.

Además, pudo ir metiendo "algo por libre" gracias a la ayuda de su padre y de su hermano y de poder "adaptar el garaje" con el material del club de su familia y con el que le facilitó la Federación Española. "Al final no salimos mal, nos mantenemos en forma y en el peso y con el objetivo de mirar a Tokio", apuntó.

Con todo, "ahora está todo mucho mejor" con la paulatina desescalada. "Estoy más contento, hemos recuperado un poco la rutina y podido ver el grupo en el CAR, aunque son pocos días y con la distancia social. Pero esto nos hace pensar de nuevo en los objetivos que tenemos por delante y que poco a poco vamos a recuperar la normalidad", deseó el madrileño.

El deportista de la categoría de -58 kilos reconoció tener "al principio una angustia muy grande" por no saber qué pasaría con los Juegos de Tokio. "Llevas tanto tiempo entrenando, cuatro años de viajes y competiciones, te clasificas y ves que vas a llegar en el peor estado de forma de estos cuatro años", admitió.

"Al final se cancelaron y eso nos ha dado un tiempo más para prepararlos con calma. Ahora vemos atletas que pueden ya hacer su actividad deportiva normal, pero nosotros necesitamos oposición y por eso (los deportes de contacto) vamos a ser los últimos. Estamos pidiendo que intenten adaptarse a nuestra situación, que si todos nos concienciamos podemos llevarlo muy bien", añadió Tortosa.

El joven taewkondista no cree que esta situación les perjudique salvo "si se mantiene durante más meses" y luego se produjese un rebrote que haría que llegase "justo" a una cita en la capital japonesa donde quiere quitarse "la sensación agridulce" del diploma de Rio 2016 donde peleó por el bronce. "Ahora mirando hacia atrás te alegras y sabes que fue experiencia bonita, pero el objetivo en Tokio es conseguir medalla", aseguró.

Además, calificó de "idea buenísima" la fusión de los deportes de combate en la Unión de Federaciones Españolas de Deportes de Combate. "Nos va a reforzar a todas las federaciones, vamos a tener la voz más alta y que se nos haga algo más de caso. Es una iniciativa muy bonita porque juntos podemos lograr más cosas y que todo lo bueno que tienen estos deportes llegue a más gente", remarcó.

Además, Jesús Tortosa consideró que clubes como el que tiene su padre "son los que más van a sufrir" ante esta situación actual. "Todo está en el aire y con la incertidumbre de cómo van a recuperar la normalidad o de cómo van a adaptar sus clases a las nuevas medidas. Es un sector donde muchas familias van a quedar en una situación complicada", lamentó.