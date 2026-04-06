Jimmy Gressier: "Batir el recórd europeo ante mi familia es difícil de expresar"

El mediofondista francés Jimmy Gressier, embajador de Kiprun, ha establecido una nueva plusmarcar continental en los 5 kilómetros. - MATHIS SAVOYAT

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El mediofondista francés Jimmy Gressier, embajador de la marca deportiva Kiprun, calificó como indescriptible la sensación de ganar ante su familia la Urban Trail Lille 5K, en la que batió su propia plusmarca europea en 5 kilómetros, con un tiempo de 12 minutos y 51 segundos, 6 segundos que la anterior lograda en 2025.

Fiel a sus raíces del norte, Gressier eligió Lille, el lugar de nacimiento de Kiprun, para reescribir su propia historia. "Establecer un nuevo récord europeo aquí en Lille, ante mi familia y mis amigos más cercanos, es algo difícil de expresar con palabras. Es un paso más en mi búsqueda de la excelencia. Este año, con Kiprun, hemos perfeccionado cada detalle para sacar el máximo partido a cada pequeño margen de mejora. Cada segundo cuenta. Eso es lo que marca la diferencia entre una gran actuación internacional y un récord", declaró tras la prueba.

Gressier, que ya se había convertido en el primer europeo en bajar de los 13 minutos en carretera con su marca de 12:57 en 2025, consideró que este récord europeo no es una meta sino un paso más en un largo camino que recorre junto a Kiprun hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

Durante su récord europeo de 2025, Jimmy Gressier ya estaba superando los límites de lo que había logrado un europeo en esa distancia. Para ayudarle a superar su propia marca, Kiprun trabajó estrechamente con Gressier en el desarrollo de un equipo aerodinámico de competición a medida.

Fabricado con componentes técnicos cuidadosamente seleccionados por sus propiedades de baja resistencia al aire, el sistema está diseñado para reducir la resistencia generada por su forma de correr. Se confeccionó a medida a partir de un escaneo 3D completo de su cuerpo y se probó en un túnel de viento en condiciones y velocidades que reproducían las de una actuación a nivel de récord.

Este enfoque, rigurosamente controlado y basado en la ciencia, convierte el kit en una auténtica herramienta de rendimiento, proporcionando las pequeñas mejoras necesarias para marcar la diferencia.

"En este nivel, el rendimiento se reduce a los detalles. El objetivo era convertir la ropa en una herramienta de rendimiento. Un sistema diseñado para ayudar a Jimmy a sacar partido de esos últimos porcentajes que marcan la diferencia entre una gran carrera y un nuevo récord", indicó Robin Saint Ghislain, ingeniero textil de Kiprun.