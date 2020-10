Joana Pastrana, campeona de Europa ante la también española Catalina Díaz

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La boxeadora madrileña Joana Pastrana se proclamó campeona de Europa (EBU) de peso mínimo al imponerse por decisión unánime este viernes por la noche a la gaditana Catalina Díaz, combate español en la Plaza de Toros de Moralzarzal (Madrid).

Pastrana se hizo con su tercer título continental con la decisión unánime de los jueces (99-91, 100-90 y 100-90) en un ejercicio dominador de principio a fin. Katy Díaz llegó fundida al último asalto, incapaz de hacer daño a su rival, aunque de pie.

Y es que la excampeona del mundo golpeó con fuerza y no cometió errores, peleando con todo a favor. "Ha sido casi perfecto, perfecto porque las dos estamos sanas y he ganado. He visto que mi rival se ha desestabilizado pero ella es muy fuerte y no caía", dijo Pastrana, en declaraciones a Gol, en el ring.

"Hemos tenido muchos meses para preparar la pelea, la teníamos controlada. Ese tiempo que hemos estado en casa hemos trabajado la parte mental", añadió la campeona, que agradeció volver a la acción tras la inactividad ante los aficionados al boxeo que, con medidas para evitar aglomeraciones, se dieron cita en Moralzarzal.