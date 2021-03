Joana Pastrana: "Ser un referente para las niñas me aporta una motivación extra"

EL PARDO (MADRID), 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La boxeadora española Joana Pastrana reconoció el crecimiento que está experimentando su deporte a nivel femenina y que el hecho de ser "un referente para las niñas" le aporta "una motivación extra" para los momentos complicados, y no escondió que mientras espera poder optar de nuevo al título mundial le haría "muchísima ilusión" defender por cuarta ocasión su cinturón continental.

"A lo mejor el título mundial tiene que esperar un poquito. Me han nombrado aspirante número uno y la opción está ahí, pero es prematuro porque la rival es una japonesa y sería más complicado. Lo bueno es que seguiremos teniendo un Campeonato de Europa y una cuarta defensa me haría muchísima ilusión. Una u otra cosa me haría mucha ilusión", confesó Pastrana tras recoger el Premio Reina Letizia a la 'Mejor Deportista Femenina' de los Premios Nacionales del Deporte de 2018.

Para la madrileña, este galardón supone un "orgullo tremendo". "Lo bueno se hace esperar, pero me ha encantado y el poder charlar con ellos (SSMM los Reyes) es totalmente increíble", recalcó la púgil, que celebró haber podido defender su título de campeona de Europa del peso mínimo por tercera vez "en plena pandemia" y pese a que deporte es de contacto. "Demostramos que se pueda hacer y esperemos que dentro de poco podamos dar otra gran noticia y seguir en la brecha", añadió.

Pastrana sabe que el boxeo predominan más los hombres, pero a ella le gusta "pensar en positivo". "Yo lo uso como una baza posible porque hago mis entrenamientos con ellos y obtengo un punto extra en velocidad y fuerza", remarcó.

"Lo bueno es que cada día estoy viendo que hay más licencias femeninas y es cuestión de un poco de tiempo que las mujeres luchadoras que hay cada vez más den la oportunidad a este deporte y que poco a poco vaya creciendo", añadió la excampeona mundial.

En este sentido, ella es un referente para las niñas. "Y me lo hacen saber porque me escriben un montón de niñas para que les dé consejos y eso me aporta una motivación extra en los momentos en los que de verdad es complicado y sí tiene sentido. Pero las tienes todas detrás y por supuesto que tiene sentido porque haga lo que haga va a significar para el futuro de esas niñas. Tener un referente es algo positivo, yo no pude tener el que hubiese querido, me tocó reinventarme a mí misma e intento hacerlo lo mejor posible", sentenció.