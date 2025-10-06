Joma y la Behobia-San Sebastián presentan la camiseta oficial de la 60 edición.

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma y la carrera Behobia-San Sebastián han dado a conocer el diseño de la camiseta oficial inspirado en el lema de la 60 edición, '50/50 Egin dezagun posible' ('Hagámoslo posible'), que se disputará el próximo 9 de noviembre sobre 20 kilómetros y en la que participarán cerca de 28.000 corredores.

Ligera y con una alta transpirabilidad, la camiseta está fabricada con materiales de última generación para optimizar la velocidad y comodidad durante la carrera. Su estructura maximiza la transpirabilidad y la libertad de movimiento, asegurando que los corredores se mantengan frescos y cómodos en los tramos más exigentes.

Por otro lado, el diseño especial de esta edición busca poner el colofón al proyecto BSS 505025, que se inició hace 8 años y que gira en torno a una serie de estrategias centradas en la igualdad. El lema de la camiseta es un claro mensaje en el que el cambio debe venir de la sociedad y que entre todos se pueda hacer posible.