Joma completa su colección para el Maratón de Roma con la RS9000. - JOMA

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Joma completa su colección oficial para la ACEA Run Rome The Marathon, que tendrá lugar el próximo 22 de marzo, con la incorporación de la RS9000 Edición Especial Roma, con solo 126,1 gramos que la sitúa como la más ligera del mercado y que está concebida para corredores que afrontan los 42,195 kilómetros a ritmos de élite.

La nueva versión introduce una identidad diferenciadora dentro de la colección oficial y apuesta por un upper blanco combinado con detalles en rojo y dorado inspirados en la Antigua Roma.

La RS9000 representa la apuesta más ambiciosa de Joma por la ligereza aplicada a la competición, dispone de upper en hilo de nylon reforzado con poliamida, que garantiza ajuste preciso y alta transpirabilidad sin añadir carga estructural, y tecnología Light Reactive y Pebax inyectado que aporta reactividad explosiva y amortiguación optimizada.

La placa de carbono interior está diseñada para maximizar el retorno de energía y estabilizar la transición a ritmos elevados, su drop de 8 mm favorece una sensación de impulso constante, y la suela en CPU ultraligero y resistente mejora la tracción sin penalizar el peso total.

La RS9000 Edición Especial Roma apuesta por una base blanca que aporta pureza y equilibrio. Sobre ella, el rojo y el dorado construyen una identidad visual inspirada en los códigos estéticos del Imperio Romano.

El rojo, presente en la suela y en los detalles, evoca los estandartes militares y la determinación asociada a la Roma imperial. El dorado, integrado en la mediasuela y en los acabados gráficos, remite a la grandeza, el honor y la autoridad que definieron una de las civilizaciones más influyentes de la historia.

La RS9000 se sumará a la colección oficial de Joma junto a R-2000 y R-5000, tres propuestas diferenciadas para afrontar los 42,195 kilómetros con identidad propia, combinando tecnología, diseño y carácter competitivo en una de las grandes citas del calendario internacional.