Archivo - Joma homenajea a 'su' Toledo con una zapatilla especial para la Carrera Nocturna. - JOMA - Archivo

Con un fuerte sentimiento de identidad, la marca ha creado una edición limitada de su modelo R-2000 para la prueba del 18 de noviembre

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma ha creado una edición especial del modelo de zapatillas de atletismo R-2000 para la Carrera Nocturna de Toledo, la capital de la provincia en la que tiene su sede, como patrocinadora técnica oficial del evento que se celebra el 18 de noviembre y ofrece una de las panorámicas nocturnas más bonitas del mundo.

La carrera recorre las calles de la ciudad Patrimonio de la Humanidad. La edición especial R-2000 x Nocturna de Toledo está inspirada en la ciudad de las Tres Culturas y homenajean a Toledo con un diseño en el que el magenta de la ciudad domina el upper, mientras que en el forro interior se esconden los símbolos de las tres culturas -cristiana, judía y musulmana- como un tributo a la convivencia histórica que define a la capital.

Las R-2000 han sido testadas en laboratorio para garantizar fiabilidad, durabilidad y rendimiento máximo. Cada componente ha sido evaluado bajo condiciones extremas de impacto, torsión y desgaste, asegurando que las zapatillas mantengan su rendimiento en cualquier tipo de recorrido o situación de carrera.

Gracias a su drop 10 mm y a la incorporación del sistema Fly reactive en la parte trasera de la mediasuela, estas zapatillas impulsan al corredor 'obligándole' a ir más rápido. Esta tecnología está compuesta por un material súper ligero que recupera su forma rápidamente, optimizando la reactividad y proporcionado un excelente retorno de la energía.

Por otro lado, el upper está elaborado con malla técnica muy ligera y transpirable gracias al sistema de ventilación VTS. También lleva el sistema de ajuste termosellado Joma Sportech, que elimina las zonas de fricción. Por último, la suela es de caucho Durability para soportar la abrasión sobre el asfalto.