'Joma' introduce la primera placa de carbono estabilizadora en el calzado de fútbol sala

Archivo - Imagen de las zapatillas de fútbol sala 'Top Flex Ultimate' de Joma - JOMA - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva 'Joma' ha desarrollado una nueva tecnología en el calzado para el fútbol sala con la placa de carbono destinada a la estabilidad y siendo de este modo "pionera en un mercado que lleva décadas liderando".

Según indicó 'Joma' en nota de prensa, inspirada en el legado de las legendarias 'Top Flex', la zapatilla 'Top Flex Ultimate' ha sido desarrollada para ofrecer un extra de estabilidad y control en las acciones más exigentes del juego.

La clave está en este nuevo sistema, 'Carbon Stabilizer', una pieza de fibra de carbono meticulosamente diseñada, que se ubica en el mediopié para ayudar a reducir torsiones innecesarias y aportar una pisada más estable durante movimientos explosivos y cambios de dirección.

A diferencia de las placas de carbono utilizadas en 'running', "orientadas principalmente a mejorar el retorno de energía y la propulsión", la tecnología desarrollada por la firma toledana responde a las necesidades específicas del fútbol sala, "donde la estabilidad y el control son determinantes en cada acción".

"'Top Flex Ultimate' nace a partir de una de las líneas más emblemáticas de Joma en fútbol sala. Manteniendo la esencia de comodidad, flexibilidad y adaptabilidad, lo que ha convertido a la línea 'Top Flex' en un referente internacional, este nuevo modelo incorpora una evolución tecnológica orientada al rendimiento y la estabilidad", remarcó 'Joma'.

La marca deportiva recuerda que "el fútbol sala exige movimientos constantes de aceleración, frenada y giro en espacios reducidos". "Por eso, con este sistema, 'Joma' da un paso adelante en el desarrollo técnico del calzado de futsal incorporando una solución enfocada en reforzar la estabilidad en este tipo de acciones. El resultado es una zapatilla pensada para jugadores que buscan seguridad y precisión en cada apoyo, incluso durante las acciones más explosivas del partido", sentenció.