Joma, patrocinador técnico del CSOB Bratislava Marathon. - JOMA

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma ha firmado un acuerdo como patrocinador técnico oficial del CSOB Bratislava Marathon, una de las pruebas más emblemáticas de Europa y cuya próxima edición se disputará el 12 de abril de 2026.

Con este acuerdo, Joma consolida su presencia en grandes eventos del calendario internacional, sumando Bratislava a su lista de maratones de referencia junto a Roma, Madrid, París o Marrakech.

"Estamos muy ilusionados de iniciar una colaboración a largo plazo con Joma, una de las marcas deportivas más dinámicas de la industria del running. Para nuestros eventos es un gran honor formar parte del mismo grupo que algunas de las carreras más reconocidas de Europa. Afrontamos esta cooperación con mucha motivación y, junto a nuestro equipo, trabajaremos para crear productos de valor, combinando equipamiento de alta calidad con diseños atractivos. Además, esperamos colaborar con otros eventos apoyados por Joma para ofrecer a nuestros participantes beneficios especiales y productos personalizados exclusivos", afirmó Peter Pukalovic, director de ventas del equipo organizador del Bratislava Marathon, responsable de los principales eventos de running en Eslovaquia, como el CSOB Bratislava Marathon, la serie Telekom Night Run y la dm Women Run.

El CSOB Bratislava Marathon ofrece una experiencia única al recorrer algunos de los enclaves más representativos de la capital eslovaca. Su trazado combina amplias avenidas, zonas verdes y el entorno del río Danubio, uno de los grandes símbolos de la ciudad, con vistas privilegiadas al Castillo de Bratislava y al casco histórico.

Como patrocinador técnico oficial, la marca española acompañará a los participantes a lo largo de todo el recorrido, aportando su experiencia en equipamiento deportivo y formando parte de una vivencia que va más allá de la competición y convierte cada kilómetro en un recuerdo inolvidable.