Joma presenta su chubasquero de trail running para correr 'sin límites' bajo la lluvia. - JOMA

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma refuerza su apuesta por el trail running con un chubasquero ultraligero diseñado para ofrecer máxima protección y comodidad para el corredor en sus sesiones de larga distancia sin que importen las condiciones de lluvia, viento o frío en la montaña o la ciudad.

La propuesta combina protección, ligereza y funcionalidad en un diseño pensado para acompañar al corredor en todo tipo de recorridos, desde entrenamientos exigentes hasta competiciones de ultradistancia, donde la gestión del clima y la comodidad marcan la diferencia.

La clave está en cómo se construye la protección. Este chubasquero incorpora materiales y acabados técnicos orientados a ofrecer una respuesta fiable frente a los elementos, incluso en situaciones de máxima exposición.

El chubasquero está confeccionado con tejido ultraligero, impermeable y ultrarresistente con tecnología 'ripstop', que mejora la durabilidad frente a desgarros en entornos técnicos. Cuenta con un nivel de impermeabilidad de 10.000 mm, lo que garantiza protección frente a lluvia prolongada, viento intenso e incluso aguanieve.

Además, incorpora costuras termoselladas 'waterproof' que refuerzan la impermeabilidad de la prenda, evitando filtraciones de agua incluso en condiciones extremas. La capucha ergonómica con visera añade un extra de protección, adaptándose al movimiento del corredor y mejorando la cobertura en la zona de la cabeza.

Más allá de la protección, el nuevo chubasquero de Joma ha sido diseñado para adaptarse a las necesidades del trail runner durante esfuerzos prolongados. La prenda combina soluciones orientadas a mejorar la comodidad, facilitar el transporte y mantener un buen nivel de transpirabilidad en carrera.

Entre sus elementos clave, incorpora una cremallera bloqueable y 'waterproof' que aporta un ajuste seguro durante la actividad. En la zona de la cintura, una banda elástica de alta compresión permite enrollar el chubasquero y guardarlo en su interior de forma rápida y compacta, favoreciendo su uso en entrenamientos y competiciones donde cada detalle cuenta.

Además, las aberturas de ventilación situadas en la espalda y los costados ayudan a mantener la frescura y el confort en ultradistancias. A ello se suman los detalles reflectantes, pensados para reforzar la visibilidad del corredor en condiciones de poca luz y aportar un extra de seguridad en entornos de montaña.