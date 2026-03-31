Archivo - Joma presenta su mono deportivo para moverse con libertad y comodidad en el gimnasio. - JOMA - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma incorpora a su colección un nuevo mono deportivo pensado para entrenar con ligereza, libertad de movimiento y comodidad especialmente en las sesiones de gimnasio y las disciplinas de movimiento consciente como pilates, barre o yoga.

Más allá de la estética, esta nueva propuesta de Joma conecta con una forma más consciente de entender el entrenamiento, en la que la comodidad y funcionalidad van de la mano, y que está concebida para acompañar desde sesiones de fuerza y movilidad hasta prácticas más suaves y controladas.

Este mono ha sido diseñado para acompañar cada fase del entrenamiento, desde movimientos suaves y controlados hasta ejercicios más dinámicos. Su tejido ligero, suave y altamente elástico permite una adaptación completa al cuerpo, como una segunda piel, favoreciendo una sensación de comodidad continua sin restricciones.

Gracias a su estructura flexible, la prenda se ajusta de forma natural a la silueta, facilitando la ejecución de posturas, estiramientos y transiciones con total libertad. Esto lo convierte en una opción ideal para disciplinas donde la precisión y la amplitud de movimiento son esenciales.

La construcción del mono incorpora elementos técnicos orientados a mejorar tanto la comodidad como la resistencia de la prenda durante el uso continuado. Joma introduce en este diseño soluciones que optimizan la ventilación y refuerzan las zonas de mayor exigencia.

El diseño incorpora una espalda tipo nadadora con abertura, que mejora la movilidad en la parte superior y favorece la ventilación. Esta configuración permite que el aire circule y entre en contacto directo con la piel, contribuyendo a un secado más rápido del sudor y a una mayor sensación de frescura durante la actividad.

Asimismo, la prenda integra refuerzos en áreas clave que aumentan su resistencia al desgaste, contribuyendo a una mayor durabilidad sin afectar al confort durante el uso.

Este mono deportivo responde a esa evolución, ofreciendo una solución práctica y equilibrada para quienes buscan una equipación capaz de acompañar diferentes disciplinas sin renunciar al rendimiento ni al estilo.