Joma presenta 'Viper Barefoot', el calzado para la recuperación activa del deportista.

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma presenta las 'Viper Barefoot', zapatillas de running de la línea barefoot que permiten que el pie se mueva de forma más natural, se fortalezca y reduzca la tensión acumulada para favorecer la recuperación activa del deportista.

Con este calzado barefoot, Joma busca ampliar la visión del deportista, proporcionando comodidad y libertad de movimiento mientras los pies se recuperan, ayudando a fortalecer la musculatura natural, reducir el estrés acumulado y mantenerlos activos incluso más allá de los entrenamientos.

De esta manera, las Viper Barefoot se convierten en un complemento al calzado técnico, equilibrando rendimiento y bienestar a lo largo del día.

Con la versión barefoot del modelo Viper, diseñada respetando la forma natural del pie, el corredor obtiene mayor estabilidad, confort y libertad de movimiento. Este diseño está pensado tanto para quienes se inician en el barefoot como para quienes ya han comenzado su transición hacia una pisada más natural.

Confeccionado con hilo de alta calidad y sistema de ventilación VTS que mantiene los pies frescos y secos, su plantilla antibacteriana previene el mal olor y absorbe el sudor rápidamente. La suela de caucho garantiza durabilidad frente a la abrasión y el desgaste, y el diseño Zero Drop favorece la conexión directa con el suelo, mejorando la eficiencia y reduciendo el riesgo de lesiones.

ALIADA PARA LA RUTINA DIARIA

La línea barefoot de Joma responde a una visión más completa del deporte, en la que el calzado se adapta a los distintos momentos del día. Durante el entrenamiento o la competición, el calzado técnico proporciona amortiguación, estabilidad y respuesta para rendir al máximo nivel.

Sin embargo, fuera de esos momentos de alta exigencia, los pies necesitan moverse de forma más natural y recuperarse suavemente después del esfuerzo. En este contexto, Viper Barefoot se presenta como un complemento perfecto para el día a día del deportista.

Su diseño minimalista y respetuoso con la anatomía del pie permite una mayor libertad de movimiento, fortaleciendo la musculatura natural del pie y mejorando la percepción del terreno mientras se camina o se realiza actividad ligera.

Gracias a la combinación de confort, tecnología y filosofía barefoot, el modelo Viper Barefoot es la opción para complementar el entrenamiento diario: protege, fortalece y permite a los pies moverse de forma natural, ofreciendo a los deportistas una experiencia de recuperación activa completa y efectiva.