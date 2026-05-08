Archivo - Joma une deporte y estilo en la colección casual 'Resort' para el ritmo urbano. - JOMA - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma amplía su propuesta 'lifestyle' con 'Resort', una colección de alta calidad para las personas que necesitan que su ropa se adapte a un ritmo urbano que combine el entorno deportivo y uno más informal sin perder la imagen ni la funcionalidad.

El deporte ya no tiene horario porque se mezcla con el trabajo, los viajes y el tiempo libre, y la ropa tiene que responder a esa realidad sin complicaciones. Desde esa idea nace Resort, la nueva propuesta lifestyle de Joma para la temporada 2026.

Resort traslada el conocimiento técnico de Joma a prendas pensadas para el uso continuado: piezas que funcionan tanto en un contexto deportivo como en uno más informal. Una colección construida para quienes necesitan que su ropa esté a la altura de todo lo que hacen a lo largo del día.

Con Resort, Joma continúa desarrollando su universo lifestyle desde una propuesta más completa y exigente, donde el rendimiento y el estilo conviven de forma natural en cada prenda.

Resort parte de una base técnica sólida. Cada prenda incorpora tres acabados clave que trabajan de forma silenciosa para que el usuario mantenga la imagen y el confort durante toda la jornada, sin tener que pensar en ello.

La tecnología Cool Feeling regula la temperatura corporal y aporta una sensación constante de frescura, independientemente de la actividad. El tratamiento Antibacterial cuida la higiene de la prenda y evita los olores no deseados en situaciones de alta actividad. Y el acabado Non Iron mantiene las prendas sin arrugas después de horas de uso o de un viaje, preservando una imagen impecable en todo momento.

Además, Resort incorpora tejidos elásticos de alta calidad que garantizan libertad de movimiento, costuras termoselladas para mayor comodidad y durabilidad, y acabados en corte láser que mejoran la transpirabilidad en las zonas que más lo necesitan.

Resort se articula en torno a un armario casual, pensado para cubrir cualquier situación sin perder coherencia de imagen. La colección incluye camisetas de manga corta y larga, polos, sudaderas con y sin capucha, chaquetas ligeras, pantalones, bermudas, mallas y tops, todas las piezas necesarias para construir looks completos de principio a fin del día.

Las prendas están diseñadas para integrarse con naturalidad en distintos contextos, desde una sesión deportiva hasta un compromiso más informal, pasando por un viaje o una jornada de trabajo. Una propuesta con siluetas limpias y acabados cuidados que funciona en cualquier escena sin esfuerzo.

La paleta de color refuerza esa idea. Resort trabaja con una gama de tonos neutros y atemporales, beiges, arenas, blancos rotos y grises claros, que transmiten ligereza y naturalidad, y se completa con negros y antracitas que aportan contraste y un punto más urbano. Colores discretos, fáciles de combinar y pensados para acompañar al usuario en cualquier contexto con una imagen siempre cuidada.