Jon Fernández, campeón de Europa de peso superligero en Bilbao

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El boxeador español Jon Fernández se convirtió en campeón de Europa de peso superligero al superar este sábado por nocaut técnico al italiano Armando Casamonica en la velada celebrada en Bilbao.

El pabellón de La Casilla vio triunfar al etxebarritarra, de 30 años, dejando fuera de combate a su rival. El italiano, de 25 años y profesional desde 2020, no pudo seguir peleando tras el quinto asalto por una lesión en el ojo izquierdo.

'JonFer' cumplió con su objetivo después de una larga espera para hacerse con el cinturón vacante, tras las 'espantadas' de Dalton Smith y Pierce O'Leary. La espera mereció la pena para el bilbaíno, con el doble premio de ser campeón de Europa en casa.