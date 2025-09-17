Jordan Díaz se retira de la calificación del triple salto de los Mundiales

Archivo - Jordan Díaz durante los Juegos Olímpicos de París de 2024- Spada / Zuma Press / ContactoPhoto - Archivo

El saltador hispano-cubano Jordan Díaz, actual campeón olímpico y de Europa de triple salto, decidió retirarse este miércoles de la calificación de la prueba de los Mundiales de Atletismo al Aire Libre que se están disputando en Tokio, después de hacer nulo en su primer salto.

Jordan Díaz ni siquiera pudo realizar su primer salto completo tras sobrepasar la tabla de batida y posteriormente decidió no continuar en la calificación para la que pedían 17.10 para entrar entre los 12 finalistas que pelearían por las medallas.

El campeón olímpico llegaba muy justo de preparación a esta cita, donde buscaba cerrar su particular 'triple corona', después de estar casi toda la temporada aquejado de molestias en la rodilla derecha. De hecho, llegaba a la capital japonesa con tan sólo una competición en su haber, el Campeonato de España celebrado en Tarragona el pasado mes de agosto y donde se proclamó vencedor con un salto de 17.16 metros.

Díaz explicó que sintió "una molestia en el cuádriceps derecho", un contratiempo "totalmente inesperado" porque "no tenía molestias previas". "Llevo tres años sin tener molestias ahí... Me sentía física y mentalmente preparado para la competición, no me molestaba nada", afirmó.

"Pero son cosas que pasan en el deporte cuando llevas tu cuerpo al límite. Ahora, a seguir, no queda otra, a tratar de quitarme las lesiones y a prepararme mentalmente para todo esto", concluyó el atleta en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).