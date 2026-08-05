Jorge Rodríguez y Ana Carvajal, bronce europeo en saltos sincronizados mixtos desde plataforma de 10 metros

Archivo - Ana Carvajal, durante una competición. - Matthieu Mirville - DPPI Media / AFP7 / Europa Pre

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los españoles Jorge Rodríguez y Ana Carvajal han conquistado este miércoles la medalla de bronce en la final de saltos sincronizados mixtos desde plataforma de 10 metros durante los Campeonatos de Europa de deportes acuáticos 2026, que se están disputando en París (Francia).

En el Centro Acuático Olímpico de Saint-Denis, Rodríguez y Carvajal lograron 44.40 puntos en su primer clavado, 47.40 en el segundo, 64.32 en el tercero, 71.28 en el cuarto y 70.08 en el quinto y definitivo, para un total acumulado de 297.48 que valió esa tercera posición final.

La medalla de oro y el título de campeones fue para los ucranianos Oleksii Sereda y Kseniia Bailo gracias a sus 323.16 puntos (50.40 + 49.80 + 68.40 + 72.96 + 81.60), mientras que la medalla de plata se la colgaron los alemanes Ole Johannes Rosler y Pauline Alexandra Pfeif gracias a sus 317.76 puntos (45.60 + 47.40 + 74.88 + 70.20 + 79.68).