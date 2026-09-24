El joven nadador japonés Shin Ohashi bate el récord mundial de los 200 braza

Shin Ohashi tras batir el récord del mundo de los 200 metros braza - Wu Zhizun / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El joven nadador japonés Shin Ohashi, de tan sólo 17 años, batió este jueves de forma amplia el récord mundial de los 200 metros braza durante la final de la prueba de los Juegos Asiáticos que se están celebrando en Tokio.

El asiático paró el reloj en el Centro Acuático de la capital japonesa, que acogió la pruebas de natación de los Juegos Olímpicos de 2021, en 2:04.83, rebajando en más de medio segundo la anterior plusmarca, que estaba en poder del chino Qin Haiyang desde los Mundiales de Fukuoka de 2023 (2:04.48).