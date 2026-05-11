Juan Ferrón y Paula Sánchez se imponen en la cita de Valladolid de la Liga AXA de Natación Paralímpica

Juan Ferrón y Paula Sánchez, gandores de la prueba de Valladolid de la Liga AXA de Natación Paralímpica 2026 - CPE

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Juan Ferrón y Paula Sánchez se impusieron este pasado fin de semana en una nueva jornada de la Liga AXA de Natación Paralímpica, disputada en la piscina Río Esgueva de Valladolid y con una participación que superó el centenar de nadadores.

Según informó este lunes en nota de prensa el Comité Paralímpico Español (CPE), Ferrón, nadador con discapacidad visual y que repitió victoria tras la conseguida hace unas semanas en Torrevieja (Alicante), aderezó su triunfo con dos plusmarcas nacionales en las pruebas de 100 y 50 metros mariposa de la clase S12.

En la primera, el gallego paró el crono en 58.62, mientras que en la segunda lo hizo en 26.70. Esto le valió para una suma total de 874 puntos, muy por delante de Miguel Hernández-Franch Pérez de Yerro (Femaddi), segundo clasificado con 647 puntos, y Yasser del Bosque (CD Fusion), tercero con 593.

En categoría femenina, la asturiana Paula Sánchez, nadadora con discapacidad física, dio muestras de su enorme progresión al liderar la clasificación con 573 puntos tras la disputa de sus cuatro pruebas, las de 50, 100, 200 y 400 metros libre de la clase S7. Junto a ella, subieron al podio Yaiza Mata (CD Fusion), segunda clasificada con 551 puntos, y Llara Fernández (CD Mareastur), tercera con 452.

Un total de 24 clubes, llegados desde diferentes puntos de la geografía nacional, se dieron cita en las instalaciones vallisoletanas, donde se vivieron dos jornadas "de mucha intensidad, de gran nivel y demostrando que la natación paralímpica española goza de una gran salud y, sobre todo, de un gran relevo generacional", celebró el CPE.

Hay que recordar que esta competición se rige bajo las normas del sistema multidiscapacidad, por el cual todos los nadadores compiten juntos, sin importar su grado o tipo de afectación, y logra la victoria quien más se acerque al récord del mundo de su clase.

Ahora quedan por delante otras tres citas de esta Liga AXA de Natación Paralímpica, aunque llegarán tras el parón estival. Madrid acogerá la próxima, del 10 al 11 de octubre, Cádiz será la parada del noviembre (21 y 22), y el punto final será en Oviedo (12 y 13 de diciembre).

La competición, bajo el patrocinio de Fundación AXA y la colaboración del CPE, está organizada por las Federación Españolas de Deportes para Ciegos (FEDC), de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) y de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC).