El keniano John Korir repite victoria en el maratón de Boston

Archivo - John Korir - Europa Press/Contacto/Erica Denhoff - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El keniano John Korir ha logrado este lunes la victoria en la 130ª edición del maratón de Boston (Estados Unidos), repitiendo el éxito logrado en 2025 con récord del recorrido y mejor marca mundial del año.

Korir completó el maratón anual más antiguo en 2 horas, 1 minuto y 52 segundos, ganando la prueba masculina por segunda vez consecutiva y superando el anterior récord del recorrido de 2:03:02 horas, establecido por su compatriota Geoffrey Mutai en 2011.

El segundo clasificado, el tanzano Alphonce Felix Simbu, quedó a 0,55 segundos, mientras que el medallista de bronce de los Juegos Olímpicos de París 2024, el también keniano Benson Kipruto, completó el podio.

Por su parte, la keniana Sharon Lokedi también revalidó su título al ganar la carrera femenina con un tiempo de 2:18:51 horas. Sus compatriotas Loice Chemnung y Mary Ngugi-Cooper quedaron segunda y tercera, respectivamente.

El suizo Marcel Hug ganó la carrera masculina en silla de ruedas por novena vez, mientras que la británica Eden Rainbow-Cooper cruzó la línea de meta en primera posición en la prueba femenina en silla de ruedas.