Kevin Koffi se proclama otra vez campeón del mundo de kickboxing. - LIDIA KOFFI

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El luchador valenciano Kevin Koffi ha revalidado este sábado su título de vencedor en el Campeonato del Mundo de kickboxing disputado en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), cuatro años después de haberlo conquistado por primera vez.

"Con esta victoria, Kevin confirma una trayectoria excepcional y se consolida como uno de los referentes internacionales del kickboxing español", destacó el equipo de prensa del luchador de Utiel (Valencia), quien logró la medalla de oro en la modalidad de contacto ligero.

"El logro llega en un momento especial para Utiel, localidad recientemente afectada por la DANA, que también causó daños en el Club Deportivo Zanshin, el gimnasio familiar fundado por su padre y donde Kevin entrena cada día a su lado, ya que él mismo es su entrenador", añadió el comunicado.

"La DANA ya le impidió el año pasado acudir al Campeonato de Europa, un duro golpe que hizo aún más significativo su regreso a la competición internacional. A pesar de las dificultades, la fortaleza, la disciplina y el apoyo constante de su entorno han sido clave para que el deportista llegara al campeonato en plena forma", continuó la nota de prensa.

Además, el propio Koffi valoró su éxito. "Esta victoria es para mi familia, para mi pueblo y para todas las personas que me han apoyado", afirmó tras añadir a su palmarés un segundo título mundialista.