Kiprun presenta la 'Kipsummit Max' para aventuras de larga distancia en la montaña. - DECATHLON

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca especializada en atletismo de Decathlon, Kiprun, anuncia el lanzamiento de la zapatilla Kipsummit Max, un modelo de trail running de nueva generación diseñado para afrontar aventuras de larga distancia en montaña.

Como parte de la renovación completa de la gama Kiprun Trail, la familia Kipsummit redefine la comodidad, estabilidad y rendimiento para todo tipo de corredores, desde quienes se inician en el trail hasta atletas élite de ultra distancia.

"Con la Kipsummit Max queríamos ir más allá de la protección. Los corredores de montaña necesitan amortiguación, ligereza y reactividad que les permita seguir avanzando kilómetro tras kilómetro sin comprometer el rendimiento. La suela Vibram Megagrip fue probada en algunos de los terrenos más exigentes cerca de Chamonix, y su agarre impresionó a todos", comentó Sébastien Laurent, Product Manager de Calzado en Kiprun.

Diseñada para trail running de ultra distancia -desde maratones hasta 170 kilómetros y más-, la Kipsummit Max combina amortiguación reactiva, tracción todoterreno y estabilidad mejorada.

Amortiguación ligera con la media suela Fasttech. Gracias al proceso Fastech+ (SCF A-TPU), esta espuma avanzada ofrece una pisada suave y dinámica que reduce la fatiga mientras mantiene la propulsión. En comparación con la generación anterior, la suavidad se ha incrementado un 25% y el retorno de energía un 21%. La plantilla también está fabricada con este material.

Suela Vibram Megagrip con tacos de 4 milímetros. El compuesto de referencia de Vibram garantiza tracción sobre rocas mojadas, pendientes pronunciadas y superficies pulidas. Probada en condiciones extremas cerca de Grenoble, Francia, su rendimiento superó las expectativas incluso sobre piedras pulidas muy resbaladizas.

Construcción protectora y cómoda. Su diseño dual combina un exterior de malla muy resistente para durabilidad y protección contra la abrasión, con un interior acolchado tipo guante que envuelve el pie en confort. Lengüeta, collar y parte superior están totalmente espumados para eliminar puntos de presión en carreras largas.

Sistema innovador de banda para cordones. Sustituyendo el bolsillo de cordones tradicional, la nueva banda mantiene los cordones firmes sin generar puntos de presión en el empeine, facilitando el ajuste y mejorando el soporte en la zona media del pie.

Estabilidad basada en geometría. Un rocker cuidadosamente diseñado y un drop de 6 mm trabajan juntos para favorecer un impulso eficiente hacia adelante, incluso con piernas cansadas. La base ancha y la espuma reactiva evitan inestabilidad sin añadir rigidez.

Protección ligera y optimizada. Con solo 268 gramos, en la talla 42 para hombres, y de 233 gramos en la 38 para mujeres, la zapatilla equilibra la protección necesaria para ultra trails en montaña con la ligereza que los corredores necesitan para mantener la eficiencia a lo largo de largas distancias.

La Kipsummit Max, ya disponbible en la web de Decathlon y en marzo en las tiendas de la empresa de distribución, ya ha dejado huella en el trail global. Blandine L'Hirondel conquistó la Diagonale des Fous 2025 con estas zapatillas, con las que cubrió 165 kilómetros y más de 9.500 metros de desnivel.